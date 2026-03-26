Пишний про розголошення даних клієнтки monobank: НБУ перевіряє обставини інциденту

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що регулятор перевіряє обставини інциденту, пов’язаного з можливим порушенням банківської таємниці, та наразі аналізує надані банком матеріали. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, пише Укрінформ.

Позиція НБУ

Голова Нацбанку зауважив, що публікація співзасновника Monobank Олега Гороховського фотографії клієнтки банку з прапором на стіні була надто емоційною реакцією.

Він додав, що в НБУ взяли до уваги інформацію про підтвердження державною експертизою того, що прапор був саме російським, і наголосив, що будь-яка негативна реакція має відбуватися в межах чинного законодавства.

«Саме це питання наразі вивчає Національний банк, адже захист банківської таємниці гарантується законодавством і банки є гарантами його збереження», — сказав Пишний.

За його словами, подія сталася 9 березня, а вже після її розголосу в медіа Нацбанк направив до установи офіційний запит. Банк надав великий пакет документів, який зараз перебуває на стадії детального аналізу.

За результатами перевірки буде підготовлено довідку з висновками щодо того, чи були порушення законодавства та чи належним чином забезпечено захист банківської таємниці.

«Після розгляду цієї довідки Комітет з питань банківського нагляду ухвалить рішення щодо початку адміністративної процедури. Надалі, в межах цього провадження та відповідно до всіх необхідних регламентів, питання буде розглянуте на колегіальній основі в Національному банку, після чого ухвалять остаточне рішення», — додав Пишний.

Як пояснив голова НБУ, відповідно до закону, розгляд такої справи може тривати до шести місяців із моменту початку процедури. Після ухвалення рішення всі зацікавлені сторони отримають інформацію.

В чому конфлікт

Співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував у мережі фото користувачки банку, зроблене під час відеоверифікації. На задньому фоні дівчини, за його словами, видно російський прапор. Згодом клієнтка банку заявила, що насправді на стіні був прапор Словенії, а також розкритикувала публікацію її фото без згоди.

Пізніше Верховна Рада викликала на своє засідання Голову НБУ Андрія Пишного через ситуацію з розголошенням співзасновником банку Олегом Гороховським особистої інформації клієнтки банку.