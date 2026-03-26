Банки у січні видали іпотечні кредити на 1,5 млрд грн

У січні 2026 року банки України видали 718 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку.

Первинний ринок випереджає вторинний

Більша частина коштів спрямована на нове будівництво:

Первинний ринок: видано 416 кредитів на суму 861 млн грн. З них майже 40% (178 угод на 330 млн грн) оформлено під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

Вторинний ринок: 302 кредити на суму 590 млн грн.

Відсоткові ставки та якість портфеля

Середньозважена ефективна ставка на первинному ринку склала 8,15% річних, тоді як на вторинному вона дещо вища — 8,97%.

НБУ відзначає високу якість іпотечного портфеля: частка непрацюючих кредитів (NPL) становить лише 13%, що свідчить про відповідальний підхід позичальників та ефективний скоринг банків.

Географія кредитування

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:

у Київській області (222 договори на загальну суму 460 млн грн, або 32% від загального обсягу);

у місті Києві (148 договорів на 336 млн грн);

у Львівській області (50 договорів на 115 млн грн);

в Івано-Франківській області (34 договори на 67 млн грн);

у Вінницькій області (29 договорів на 60 млн грн).

Опитування

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 16 банків.