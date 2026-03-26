На чому заробляли трейдери у 2025 році: найприбутковіші валютні пари

У 2025 році валютний ринок продемонстрував помітний перерозподіл інтересу з боку роздрібних трейдерів, і дані найбільших торгових майданчиків показують, що поведінка учасників стала більш диверсифікованою. За спостереженнями аналітиків XFINE , попри збереження домінування на форекс класичних інструментів, структура попиту змістилася у бік більш волатильних і «сюжетних» активів, чутливих до ставок, сировини та геополітики.

Якщо говорити про фактичний розподіл обсягів, то, згідно з оглядом Банку міжнародних розрахунків (BIS) та агрегованими даними брокерів, пара EUR/USD у 2025 році формувала близько 22−24% усіх роздрібних угод. USD/JPY посідала друге місце з часткою близько 13−15%, GBP/USD — 9−11%, а USD/CHF — близько 5%. У сукупності ці чотири інструменти як і раніше забезпечували понад 50% активності. Однак саме у 2025 році помітно зросла частка крос-курсів і сировинних валют, яка в окремих сегментах роздрібного ринку досягала 25−30%.

З точки зору волатильності, ключовим індикатором залишається середній денний діапазон (ATR). Для EUR/USD у 2025 році він коливався в межах 70−90 пунктів, що відображає відносно спокійний характер руху пари. Для GBP/USD показник був вищим — близько 100−130 пунктів, а для USD/JPY — 90−120 пунктів, причому в періоди очікувань інтервенцій діапазон розширювався до 150 пунктів і вище. Саме зростання спрямованих рухів у USD/JPY зробило її однією з найпривабливіших для трендових стратегій.

Окремої уваги заслуговують сировинні валюти. AUD/USD у 2025 році демонструвала ATR на рівні 80−110 пунктів, а USD/CAD — 70−100 пунктів, при цьому обидві пари показували високу кореляцію з макрофакторами. За оцінкою Reuters, «сировинні валюти знову стали ключовим каналом передачі глобального ризик-сентименту», що забезпечило їм підвищений інтерес з боку активних трейдерів. У результаті саме ці інструменти часто давали більш «чисті» рухи після виходу новин, що безпосередньо впливало на підсумкову прибутковість стратегій.

Якщо аналізувати прибутковість, то у 2025 році найкращі результати демонстрували не найпопулярніші, а найбільш трендові пари. USD/JPY вирізнялася завдяки стійким середньостроковим рухам, пов’язаним із різницею дохідностей між США та Японією. Середні трендові імпульси за цією парою досягали 300−600 пунктів, що суттєво перевищувало аналогічні показники для EUR/USD, де рухи частіше обмежувалися діапазонами 150−300 пунктів. Це підтверджує висновок, який регулярно підкреслюють у XFINE: прибутковість визначається не популярністю інструменту, а структурою його руху.

Крос-курси, зокрема GBP/JPY, показали ще вищу дохідність, але за значно більшого ризику. Середній денний діапазон тут досягав 150−220 пунктів, а в періоди підвищеної волатильності перевищував 250 пунктів. Такі параметри роблять інструмент привабливим для досвідчених трейдерів, але вкрай складним для масового використання. Водночас EUR/JPY став своєрідним компромісом, пропонуючи трендовість за меншої хаотичності, з ATR на рівні 100−140 пунктів.

Варто зазначити, що низка інструментів залишалася недооціненою. NZD/USD, наприклад, при середньому діапазоні 70−100 пунктів демонструвала високу чутливість до глобального апетиту до ризику та давала доволі чіткі сигнали. EUR/GBP з волатильністю близько 40−60 пунктів, навпаки, надавала можливості для більш спокійних системних стратегій, особливо в умовах стабільної монетарної політики.

Важливим фактором 2025 року стало посилення впливу макроекономіки. Як зазначає Bloomberg, «валютний ринок дедалі частіше реагує не на локальні дані, а на глобальні потоки капіталу та геополітичні події». Це призвело до того, що навіть традиційно «тихі» пари почали демонструвати більш виражені рухи в періоди новинних сплесків.

Таким чином, структура ринку форекс у 2025 році підтвердила ключову тенденцію останніх років — зміщення інтересу від найбільш ліквідних інструментів до тих, що дають більш виражені рухи. Попри збереження лідерства EUR/USD за обсягами, основний прибуток дедалі частіше формується у крос-курсах і сировинних парах. Для трейдерів це означає необхідність диверсифікації та глибшого аналізу ринкових факторів. Саме цей підхід, як зазначають у XFINE, стає визначальним в умовах ускладнення глобального фінансового середовища і, ймовірно, збереже свою актуальність у 2026 році.

Аналітичний відділ XFINE