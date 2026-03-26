78% українців стали витрачати більше за останній рік, 13% намагаються економити — опитування

Команда Rakuten Viber провела опитування, щоби дізнатися, чи зросли витрати українців за останній рік та чи мають вони звичку планувати витрати. Результати опитування показали, що 78% українців стали витрачати більше за останній рік. Водночас 13% опитаних намагаються економити, тому скоротили витрати.

Чи зросли витрати українців

Відповіді на питання «Чи збільшилися ваші витрати за останній рік?» розподілилися таким чином:

Так, витрачаю більше — 78% (76% у 2025 році);

Витрачаю менше, намагаюся економити — 13% (14% у 2025 році);

Витрачаю так само, як і раніше — 9% (10% у 2025 році).

Команда також дізналася, чи мають українці звичку планувати витрати. 72% опитаних планують витрати: чверть користувачів (24%) планують усі витрати наперед, а 48% — лише значні або регулярні, як-от комуналка. Натомість 16% респондентів не бачать сенсу в плануванні.

На питання «Чи є у вас звичка планувати витрати?» відповіді розподілилися наступним чином:

Планую лише значні та/або регулярні витрати, як-от комуналку — 48% (49% у 2025 році);

Так, планую витрати наперед — 24% (27% у 2025 році);

Не планую витрати, не бачу сенсу — 16% (15% у 2025 році);

Хочу планувати, але поки не роблю цього — 12% (9% у 2025 році).

Методика дослідження

Анонімне онлайн-опитування, n>25 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.