Влада Ірландії отримала доступ до біткоїнів на 30 млн євро, BitMine запустила MAVA: що нового

Влада Ірландії отримала доступ до конфіскованих біткоїнів на 30 млн євро

Бюро з кримінальних активів Ірландії (CAB) змогло розблокувати частину криптокапіталу, який роками вважався втраченим. Завдяки технічній допомозі Європолу, правоохоронці отримали доступ до 500 BTC вартістю близько 30 млн євро. Про це повідомляє The Irish Times.

Активи належать Кліфтону Коллінзу, засудженому за вирощування канабісу. Свій капітал він сформував ще у 2011−2012 роках, інвестуючи в біткоїн на зорі його становлення. Аби убезпечити накопичення, Коллінз розподілив 6000 BTC (ринкова вартість яких наразі складає близько 360 млн євро) між 12 різними гаманцями.

Ключові деталі справи

Коди доступу власник записав на аркуші паперу, який сховав у футлярі для вудок. Після його арешту у 2019 році футляр зник — імовірно, під час прибирання будинку або пограбування.

Поліція вилучила пристрої з гаманцями ще 5 років тому, проте без кодів доступу вони залишалися лише «цифровим сміттям».

Вперше в історії ірландського правосуддя фахівцям Європолу вдалося застосувати інструменти дешифрування, щоб відкрити один із 12 заблокованих гаманців.

Успіх із першим гаманцем дає владі обґрунтовану надію на розблокування решти 11 адрес. Якщо CAB вдасться отримати контроль над усіма 6000 BTC, це стане найбільшою реалізацією конфіскованого майна в історії відомства.

Експансія BitMine: запуск платформи MAVAN та претензія на світове лідерство у стейкінгу Ethereum

Компанія BitMine представила інституційну платформу Made in America Validator Network (MAVAN), спеціально розроблену для стейкінгу другої за капіталізацією криптовалюти. Проєкт, що спочатку створювався для внутрішніх потреб компанії, тепер відкриває двері для великих інвесторів, кастодіанів та криптобірж.

Голова BitMine Том Лі заявив, що завдяки статусу найбільшого холдера Ethereum, компанія має всі шанси зробити MAVAN провідним майданчиком для стейкінгу у світі.

Статистика станом на кінець березня 2026 року:

вже застейкано понад 3,1 млн ETH (приблизно $6,8 млрд).

тільки за останній тиждень на платформу було переведено 101 776 ETH вартістю $219 млн.

під управлінням BitMine перебуває 4,6 млн ETH на суму $8,94 млрд, що становить майже 4% від загальної емісії активу.

Найближчим часом компанія планує перевести на MAVAN решту своїх незастейканих монет. Очікувана річна дохідність, згідно з бенчмарком Quatrefoil, становитиме 2,75%.

Запуск MAVAN — це лише частина масштабної стратегії BitMine. Том Лі підкреслив, що компанія готується до експансії в інші мережі на алгоритмі Proof-of-Stake (PoS) та інвестуватиме в критично важливу інфраструктуру.

Серед пріоритетних напрямків на цей рік:

розробка захищених ончейн-сховищ;

впровадження постквантових рішень для безпеки блокчейнів;

розширення валідаторських потужностей за межі екосистеми Ethereum.

ZachXBT звинуватив Circle у помилковому блокуванні 16 гаманців

Відомий ончейн-дослідник ZachXBT виступив із гострою критикою на адресу компанії Circle, емітента стейблкоїна USDC. Приводом стало замороження 16 криптогаманців у межах цивільного судового процесу в США, які, за даними аналітика, не мають жодного стосунку до справи.

Circle заблокувала активи на основі судового рішення, проте ZachXBT, проаналізувавши активність адрес, дійшов висновку, що між залученими у справу структурами та власниками гаманців немає зв’язку.

Ключові претензії дослідника:

Очевидна помилка: аналітик підкреслив, що навіть базовий ончейн-аналіз дозволяє за лічені хвилини ідентифікувати ці гаманці як операційні рахунки реальних бізнесів, враховуючи тисячі транзакцій, які вони обробляють.

Брак власної експертизи: ZachXBT назвав це замороження «найнекомпетентнішим» за свою п'ятирічну практику, звинувативши Circle у відсутності власної процедури перевірки та сліпому виконанні рішень федеральних суддів.

Закритість процесу: розслідування, на підставі якого відбулося блокування, є «засекреченим», що позбавляє власників активів можливості оперативно захистити свої права.

Критика на адресу Circle швидко знайшла підтримку серед лідерів індустрії. Зокрема, розробниця гаманця MetaMask Тейлор Монахан зауважила, що подібні випадки необґрунтованого тиску на користувачів стають системними.

Цей кейс вкотре піднімає питання про ризики використання централізованих стейблкоїнів, де емітент може в односторонньому порядку позбавити бізнес доступу до оборотних коштів на вимогу регуляторів або судів без належної перевірки фактів.

Крипторинку Південної Кореї бракує ліквідності: за пів року з бірж вивели $60 млрд

Південнокорейський крипторинок демонструє парадоксальну динаміку. Згідно зі спільним звітом Комісії з фінансових послуг (FSC) та Підрозділу фінансової розвідки (FIU), у другій половині 2025 року обсяг виведених активів із локальних платформ сягнув рекордних 90 трлн вон (близько $60 млрд). Це на 14% більше, ніж у попередньому півріччі.

Попри масштабний відтік капіталу, інтерес роздрібних інвесторів до цифрових активів у країні лише зростає. Кількість акаунтів зросла до 11,13 млн (+3%). Депозити: обсяг коштів на рахунках користувачів збільшився на третину — до $5,4 млрд.

Проте ці позитивні цифри не конвертувалися у фінансовий успіх торгових майданчиків. Через загальне просідання цін на активи наприкінці 2025 року (після піка біткоїна у $125 000 у жовтні) ключові показники впали:

Обсяги торгів: середньодобовий показник знизився на 15% — до $3,6 млрд.

Прибутки бірж: операційний дохід впав на 38%.

Капіталізація ринку: зафіксовано падіння на 8% — до $58,2 млрд.

Регулятори пов'язують відтік коштів із активною переорієнтацією інвесторів на іноземні платформи та приватні гаманці. Основною метою таких транзакцій називають арбітражну торгівлю (використання різниці цін на різних ринках) та пошук вищої дохідності за межами країни.

Структурні зміни:

Перекази через «білі списки» (whitelist) на іноземні майданчики зросли на 13%.

Сектор кастодіальних сервісів втратив 58% активів під управлінням.

На тлі цих тенденцій влада Південної Кореї готує оновлення законодавства. Хоча очікується, що юридичним особам нарешті дозволять інвестувати у криптоактиви, регулятор розглядає можливість обмеження використання популярних стейблкоїнів (USDT та USDC). Такі заходи спрямовані на посилення контролю за транскордонними переказами та боротьбу з виведенням капіталу з національної економіки.