Курс валют на четвер: долар в банках втратив 2 копійки, євро — 8 копійок

У середу, 24 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро додало 40 копійок у купівлі та втратило 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,15 грн. Євро купують за 50,52 грн, а продають за 51,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,95−44,05, євро — 51,00−51,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,84−43,87 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,65−50,67 грн/євро.

