ПУМБ спільно з креативною агенцією Banda запускає новий для банку підхід у комунікації — always-on media. Це безперервна креативна комунікація, яка триває протягом року та постійно оновлюється відповідно до сезону, інформаційного контексту і поведінки клієнтів.

Банк вибудовує гнучку модель, яка дозволяє швидко оновлювати креативи, тестувати і масштабувати найефективніші рішення, залишаючись релевантним протягом року.

«Для нас ця кампанія — це не просто новий формат комунікації, а зміна підходу до взаємодії з клієнтом та певний експеримент з креативом. Ми бачимо, що у світі коротких форматів і нескінченного контенту та напруженого контексту — складні, перевантажені повідомлення не працюють. Цей інформаційний шум може прорвати тільки гумор, легка абсурдність і впізнавані життєві ситуації. Саме тому з’явилися „качки“ — як простий та іронічний спосіб говорити про фінанси. Ми також тестуємо формат серіалу, де ця кампанія буде вибудовуватися як ситком із новими епізодами. Ми будемо дивитися на реакцію аудиторії і масштабувати те, що відгукується. І саме через такі формати для нас органічно розкривається підхід always-on», — зазначає Ксенія Сікорська, директорка з маркетингу ПУМБ.

Always-on підхід дозволить ПУМБ залишатися в постійному контакті з клієнтом, швидко адаптувати повідомлення, тестувати креативи та реагувати на зміну потреб. Кампанія працює як жива система, де контент регулярно оновлюється, щоб не втрачати увагу аудиторії.

Реалізацією проєкту займається підрозділ Branded content Banda, який спеціалізується на швидкому створенні креативу — від брифу до запуску в ефірі за 6−8 тижнів.

Контент як мікроплатформа

Кампанія побудована за принципом мікроплатформи, гнучкої системи, яка дозволяє масштабувати ідею, швидко додавати нові повідомлення та адаптувати контент під різні формати.

Ключові принципи нової комунікації ПУМБ:

— привернути увагу з перших секунд і чітко донести продуктове повідомлення

— створювати креативи, які легко оновлюються та масштабуються

— швидко виробляти контент, використовуючи мікс технологій

Качки, які говорять про фінанси

Для весняно-літнього сезону команда створила серію з 8 роликів із качками, які у легкій та іронічній формі розповідають про «доросле життя» та фінансові звички.

Через такі сюжети ПУМБ комунікує ключові переваги своїх продуктів для аудиторії. Такий формат дозволяє одночасно інформувати, розважати і не перевантажувати глядача.

Швидкість як конкурентна перевага

«Банда вже 2 роки працює з ПУМБ, і за цей час команда юніту Brand Stories зробила багато фундаментальних речей: стратегію оновлення бренду, нову візуальну стилистику, запустила рекламні кампанії щодо зміни сприйняття Банку. Над цією ж кампанією працював юніт Branded content — в інакшому виробничому та креативному процесі. Технологія роботи цього юніту налаштована на створення креативу за 6−8 тижнів від брифінгу до розміщення в ефірі. Це дозволяє постійно замінювати креативні матеріали і ловити увагу аудиторії до того, як контент встигне вигоріти», — Дмитро Адабір, керуючий партнер юніту Branded content у Банда.

Запуск такої креативної always-on кампанії — це ще один крок ПУМБ до побудови сучасної, гнучкої та ефективної маркетингової моделі. Банк переходить від окремих кампаній до постійної комунікації з клієнтом, використовуючи сучасні інструменти у комунікації.

ПУМБ продовжує змінювати маркетинг фінансового сектору, роблячи його цікавіше та зрозуміліше для клієнта.