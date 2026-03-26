Лоукостер Wizz Air розпочав набір співробітників в Україні

Угорський лоукостер Wizz Air 25 березня 2026-го запустив у соцмережах рекламну кампанію із повідомленням «Україно, ми повертаємось додому». У відповідь на запит Forbes Ukraine у компанії заявили, що кампанія не означає швидкого відновлення рейсів.

Пошук співробітників

«Шановний учаснику, дізнайтеся про майбутні можливості для пілотів в Україні на нашій віртуальній інформаційній сесії. Компанія Wizz Air готується до відновлення польотів в Україні», — йшлося у формі реєстрації, на яку вела реклама компанії в Instagram. Сама форма вела на віртуальну інформаційну сесію для пілотів Wizz Air Malta про роботу в Україні.

«Єдиною метою цієї кампанії було просування кар'єрних можливостей у Wizz Air для громадян України — вона не мала на меті створити враження про негайне відновлення польотів до чи з України», — зазначають у пресслужбі компанії у відповідь на запит Forbes Ukraine.

Через повномасштабну війну та закритий повітряний простір компанія нині не може відновити операційну діяльність в Україні, кажуть у пресслужбі.

«Ми сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й можливість відновити рейси та знову поєднати Україну з рештою Європи. Щоб це стало можливим, необхідно заздалегідь проводити підготовчу роботу — зокрема, залучати українських фахівців», — додають у компанії.

Довідка

Wizz Air — угорська бюджетна авіакомпанія, заснована у 2003 році. Вона спеціалізується на доступних авіаперельотах, переважно в Європі, а також виконує рейси на Близький Схід і в окремі напрямки Азії.