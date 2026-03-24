Виманювали гроші у військових під виглядом продажу елітних авто: на Одещині викрили шахраїв

Кіберполіція спільно зі слідчими Одеської області затримала трьох чоловіків, які організували цинічну схему обману військовослужбовців. Зловмисники пропонували неіснуючі преміальні іномарки за заниженими цінами, привласнювали завдатки та «відмивали» здобуті кошти. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Як працювала схема

Організатори (чоловіки віком від 35 до 41 року) діяли за чітко розробленим планом конспірації. На популярних онлайн-платформах вони розміщували пропозиції про продаж елітних авто, ціна на які була значно нижчою за ринкову.

Щоб переконати клієнтів, переважно військових, зловмисники надсилали відеоогляди машин, взяті з інтернету, запевняючи в їх ідеальному стані. Обов'язковою умовою була передоплата у розмірі від $500 до $1 500 нібито для транспортування авто в Україну.

Після отримання грошей на картки, фігуранти змінювали номери телефонів та припиняли будь-який зв'язок із покупцями. Отримані кошти переводили у готівку через термінали.

Затримання та обшуки

Під час серії обшуків за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили банківські картки, велику кількість SIM-карт, мобільні телефони та готівку.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 190 — шахрайство, вчинене групою осіб повторно.

ч. 2 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Запобіжний захід та покарання

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Можливість виходу під заставу встановлена у розмірі 2 млн грн для кожного. Фігурантам загрожує до 8 років ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна.

Поліція закликає: будьте обережними при онлайн-покупках дороговартісних товарів. Надавайте перевагу офіційним дилерам або оплачуйте товар виключно після його отримання та фізичного огляду.