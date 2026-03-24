НБУ підвищив курс долара на 9 копійок

Національний банк встановив нові курси валют на середу, 25 березня. Долар подорожчав на 9 копійок, а євро на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,92 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у вівторок (43,83 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 50,90 грн, що на 2 копійки більше, ніж у вівторок (50,88 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

