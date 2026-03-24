Власники елітних авто сплатили понад 61 млн грн податку з початку року

За підсумками січня-лютого 2026 року надходження від транспортного податку в Україні склали 61,2 млн грн. Цей показник на 16,5% (або на 8,7 млн грн) перевищує результати аналогічного періоду минулого року, повідомляє Державна податкова служба.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія надходжень: де найбільше «розкішних» авто

Традиційним лідером за обсягом сплаченого податку залишається столиця, на яку припадає майже третина всіх надходжень.

Топ-регіони за сумами виплат:

Київ — 18 млн грн;

Дніпропетровська область — 5,9 млн грн;

Львівська область — 5,2 млн грн;

Київська область — 4,5 млн грн.

Хто та скільки має платити у 2026 році

Транспортний податок, який у народі називають «податком на розкіш», стосується власників легкових автомобілів, що відповідають двом критеріям:

Вік авто: не більше 5 років з моменту випуску.

Вартість: середньоринкова ціна перевищує поріг, встановлений державою. У 2026 році він становить понад 3,2 млн грн.

Ставка податку є фіксованою і складає 25 000 гривень на рік за кожну одиницю транспорту.

Порядок сплати: різниця для громадян та бізнесу

Для фізичних осіб: процес максимально автоматизований. Податкова самостійно розраховує суму та надсилає повідомлення-рішення. Власник має 60 днів на оплату після отримання документа. У разі незгоди з нарахуванням (наприклад, якщо авто вже продане), громадяни мають право звернутися до ДПС для звірки даних.

Для юридичних осіб: компанії зобов’язані самостійно розраховувати суму податку станом на 1 січня та подавати декларацію до 20 лютого. Сплата здійснюється авансовими внесками щокварталу. Якщо протягом року склад автопарку змінюється (купівля або продаж), зобов'язання коригуються відповідно до терміну володіння машиною.