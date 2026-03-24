24 березня 2026, 17:28

Власники елітних авто сплатили понад 61 млн грн податку з початку року

За підсумками січня-лютого 2026 року надходження від транспортного податку в Україні склали 61,2 млн грн. Цей показник на 16,5% (або на 8,7 млн грн) перевищує результати аналогічного періоду минулого року, повідомляє Державна податкова служба.

Географія надходжень: де найбільше «розкішних» авто

Традиційним лідером за обсягом сплаченого податку залишається столиця, на яку припадає майже третина всіх надходжень.

Топ-регіони за сумами виплат:

  • Київ — 18 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 5,9 млн грн;
  • Львівська область — 5,2 млн грн;
  • Київська область — 4,5 млн грн.

Хто та скільки має платити у 2026 році

Транспортний податок, який у народі називають «податком на розкіш», стосується власників легкових автомобілів, що відповідають двом критеріям:

  • Вік авто: не більше 5 років з моменту випуску.
  • Вартість: середньоринкова ціна перевищує поріг, встановлений державою. У 2026 році він становить понад 3,2 млн грн.

Ставка податку є фіксованою і складає 25 000 гривень на рік за кожну одиницю транспорту.

Порядок сплати: різниця для громадян та бізнесу

Для фізичних осіб: процес максимально автоматизований. Податкова самостійно розраховує суму та надсилає повідомлення-рішення. Власник має 60 днів на оплату після отримання документа. У разі незгоди з нарахуванням (наприклад, якщо авто вже продане), громадяни мають право звернутися до ДПС для звірки даних.

Для юридичних осіб: компанії зобов’язані самостійно розраховувати суму податку станом на 1 січня та подавати декларацію до 20 лютого. Сплата здійснюється авансовими внесками щокварталу. Якщо протягом року склад автопарку змінюється (купівля або продаж), зобов'язання коригуються відповідно до терміну володіння машиною.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
