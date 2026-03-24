24 березня 2026, 15:04

Карта народження капіталу: у яких містах з’явилося на світ найбільше мільярдерів світу

Де народжуються надвеликі статки? Нове дослідження, що базується на аналізі даних 1680 найбагатших людей планети за 2026 рік, демонструє цікаву географічну закономірність. Хоча багатство часто асоціюється з місцем проживання, саме місце народження може багато розповісти про глобальні центри формування майбутніх еліт. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Нью-Йорк: кузня успіху

Нью-Йорк давно відомий як місто з найбільшою кількістю мільярдерів-резидентів, але його репутація як «інкубатора» успіху починається ще з моменту народження його мешканців.

Згідно з аналізом PlayersTime на основі списку Forbes Real-Time, 69 мільярдів народилися саме тут. Це більше, ніж загальна кількість уродженців-багатіїв із наступних п’яти найбільших міст США разом узятих. Нью-Йорк десятиліттями залишається глобальним центром фінансів, підприємництва та мистецтва.

Найбагатшим уродженцем Нью-Йорка є Ларрі Еллісон, голова ради директорів Oracle. Він народився в Бронксі в 1944 році, і на сьогодні його статки оцінюються в майже $200 млрд, що робить його шостою найбагатшою людиною світу.

Азійські хаби та технологічні гіганти

Слідом за Нью-Йорком у списку йдуть три азійські мегаполіси: Гонконг (57), Сінгапур (30) та Мумбаї (28). Більшість мільярдерів із цих міст згодом примножили свої статки на ринках США, Китаю чи Індії.

Цікаво, що столиця Тайваню, Тайбей (11), представлена на рівні з такими містами, як Бостон чи Стокгольм. Саме в Тайбеї у 1963 році народився Дженсен Хуанг — засновник та генеральний директор Nvidia, яка на сьогодні є найбільшою компанією світу за ринковою капіталізацією. Статки Хуанга перевищують $150 млрд.

Європейські та латиноамериканські центри

Більшість міст у списку є логічними економічними центрами: Москва (25), Мілан (16), Чикаго (15) та Стамбул (11). У Південній Америці єдиним представником став Ріо-де-Жанейро (15), тоді як жодне місто Африки не досягло позначки у 10 мільярдів-уродженців.

Проте справжньою несподіванкою став німецький Інгельгайм-ам-Райн (10). Це невелике містечко на південному заході Німеччини з населенням менш як 40 тисяч осіб, яке випередило багато великих столиць.

У чому секрет?

Причина криється в історії компанії Boehringer Ingelheim — найбільшої у світі приватної фармацевтичної корпорації, заснованої тут у 1885 році. Багато представників родини Берінгер, які є одними з найбагатших громадян Німеччини, народилися саме в цьому місті, що дозволило маленькому Інгельгайму увійти до світового рейтингу «кузень мільярдерів».

Автор:
Роман Мирончук
Коментувати

Коментарі - 1

lider2000
24 березня 2026, 16:08
Не вижу в списке Украину.
