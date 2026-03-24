Пенсії понад 12 тисяч: хто в Україні отримуватиме підвищені виплати

В Україні оновили мінімальні пенсійні гарантії для окремих категорій громадян. Сума виплат суттєво зросла — майже удвічі порівняно з минулим роком — і перевищила 12 тисяч гривень. У Пенсійному фонді пояснили, кого саме стосуються нові умови та яким чином здійснюватиметься нарахування, пише «Судово-юридична газета».

Про які виплати йде мова

Йдеться про непрацездатних членів сімей загиблих військовослужбовців, які віддали життя під час захисту України. Підвищення також передбачене для дітей, яким замість пенсійних виплат призначається державна соціальна допомога.

Починаючи з березня 2026 року, гарантований мінімальний розмір виплат для цієї категорії встановлено на рівні 12 810 грн. Для порівняння, у 2025 році такі суми становили близько 8 тисяч гривень.

Зазначений мінімум застосовується до кожного непрацездатного члена родини — зокрема батьків, одного з подружжя або дітей загиблого.

Як змінюються виплати для родин із кількома отримувачами

Окремий підхід передбачено для сімей, у яких виплати отримують двоє або більше осіб. У таких випадках діє інший гарантований рівень.

Відтепер кожен отримувач має право на суму не менше 10 020 грн. Раніше цей показник становив приблизно 6 100 грн, що свідчить про істотне посилення соціального захисту.

У Пенсійному фонді також повідомили, що починаючи з 2027 року зазначені виплати підлягатимуть щорічній індексації.

Як оформити або отримати підвищені виплати

У більшості випадків перерахунок здійснюватиметься автоматично — без додаткових звернень, якщо особа вже отримує відповідні виплати.

Якщо ж призначення відбувається вперше, необхідно подати пакет документів. До нього входять: заява, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть військовослужбовця, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки та факт перебування на утриманні.

У разі, якщо смерть настала внаслідок поранення або контузії, додатково подається акт розслідування нещасного випадку.

Куди звертатися для оформлення

Подати документи можна кількома способами: особисто до органів Пенсійного фонду, через електронний портал або у Центрі надання адміністративних послуг.

У Пенсійному фонді наголошують, що правильність оформлення документів і підтвердження статусу заявника є визначальними для призначення гарантованих виплат.