24 березня 2026, 12:43

Пенсійний фонд хоче позбавляти права на субсидію за купівлю валюти

Турійський районний суд Волинської області відмовив Пенсійному фонду у стягненні понад 15 тисяч гривень житлової субсидії. Суд встановив, що факту купівлі іноземної валюти не було, а отримувачка діяла добросовісно. Про це повідомдляє Судово-юридична газета.

Пенсійний фонд хоче позбавляти права на субсидію за купівлю валюти
Фото: pixabay

Обставини справи

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області подало до суду позов про стягнення з громадянки 15,4 тис. грн субсидії, виплаченої з жовтня 2022 року по квітень 2023 року.

Позов базувався на результатах верифікації державних виплат: за даними систем, відповідачка нібито придбала іноземну валюту на понад 50 тис. грн. Згідно з підпунктом 10 пункту 14 Положення № 848, така операція протягом 12 місяців до звернення за субсидією позбавляє права на її отримання.

На цій підставі Пенсійний фонд:

  • припинив виплату субсидії;
  • вимагав добровільного повернення коштів;
  • після відмови звернувся до суду.

Відповідачка заперечила факт купівлі валюти. Вона пояснила, що отримала кілька грошових переказів із США від родича на лікування доньки. Через технічний збій кошти надійшли у більшому обсязі — надлишок у 88 600 грн вона повернула відправнику через SWIFT-переказ. Банк при цьому автоматично конвертував гривні у долари США, але це не була її самостійна купівля валюти. Вона надала відповідні банківські документи.

Оцінка суду

Суд детально перевірив банківські операції і встановив, що:

  • кошти були отримані як перекази з-за кордону;
  • повернення відбулося того ж дня через міжнародний платіж;
  • конвертація гривні у валюту була технічною операцією банку для SWIFT-переказу;
  • валютні кошти не накопичувалися і не використовувалися відповідачкою.

Таким чином, операції з купівлі іноземної валюти у розумінні Положення № 848 не відбулися.

Ключові правові висновки

Тягар доказування — на органі влади: суд підкреслив, що Пенсійний фонд мав довести факт купівлі валюти та недобросовісність отримувачки, але належних доказів не надав.

Добросовісність отримувача презюмується: відповідно до статті 1215 ЦК України та практики Верховного Суду, соціальні виплати не підлягають поверненню, якщо вони виплачені добросовісно, відсутня рахункова помилка та недобросовісність набувача.

Конвертація ≠ купівля валюти: технічна конвертація банком для міжнародного переказу не вважається купівлею валюти в контексті обмежень для субсидій.

Помилки держави не компенсуються громадянину: суд застосував підхід ЄСПЛ і Великої Палати Верховного Суду: помилки у верифікації або адмініструванні виплат не можуть перекладатися на громадянина.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову Пенсійного фонду Волинської області через відсутність доказів купівлі валюти, недобросовісності відповідачки та правових підстав для повернення субсидії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
