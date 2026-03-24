24 березня 2026, 12:24

Виплата до 100 000 грн військовим зберігається навіть при лікуванні наслідків поранення — рішення Верховного Суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (КАС ВС) виніс принципове рішення у справі № 600/367/24, яке захищає права військовослужбовців на отримання додаткової винагороди під час тривалого лікування. Суд постановив: лікування хронічних захворювань чи ускладнень, що виникли внаслідок бойової травми, прирівнюється до лікування самого поранення. Про це повідомдляє Судово-юридична газета.

Суть суперечки: «травма» чи «захворювання»?

Конфлікт виник між військовослужбовцем ЗСУ та його військовою частиною. Боєць отримав акубаротравму під час виконання завдання під Бахмутом (н.п. Красна Гора). Надалі він кілька разів потрапляв до стаціонару.

Однак частина відмовилася виплачувати йому додаткову винагороду в розмірі до 100 000 грн за певні періоди госпіталізації. Аргумент був формальним: у медичних документах за ці дати фігурував діагноз «захворювання», а не безпосередньо «поранення». Апеляційний суд підтримав позицію частини, вважаючи, що виплата належить лише за «свіжу» травму.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з таким вузьким тлумаченням Постанови КМУ № 168. Судді наголосили, що ключовим є причинно-наслідковий зв'язок, а не лінгвістичні тонкощі в діагнозі.

Головні висновки КАС ВС:

Наслідки — це частина травми: лікування захворювань, що розвинулися через контузію чи поранення, охоплюється поняттям «лікування у зв’язку з пораненням».

Безперервність не обов'язкова: закон не вимагає, щоб військовий перебував у госпіталі без виписки з моменту поранення. Якщо через деякий час стан погіршився і знадобилася повторна госпіталізація саме через старе бойове поранення — виплата має бути здійснена.

Вирішальна роль ВЛК: саме висновок військово-лікарської комісії, який встановлює зв'язок травми із «захистом Батьківщини», є головною підставою для грошового забезпечення.

Що потрібно для підтвердження права на виплату?

Щоб уникнути відмов, суд окреслив чітку «доказову модель». Військовослужбовець має підтвердити сукупність таких фактів:

  • Обставини: Довідка про отримання травми під час захисту Батьківщини.
  • Форма лікування: Підтвердження саме стаціонарного перебування в закладі охорони здоров'я.
  • Причинний зв'язок: Медичні документи та висновки ВЛК мають вказувати, що поточне лікування (навіть якщо це «захворювання») є прямим наслідком тієї самої бойової травми.

«Відмовляти у виплаті лише через те, що поточний діагноз сформульовано як „захворювання“, а не „травма“, є формальним підходом, який суперечить суті соціальних гарантій», — зазначено в рішенні суду.

Практичне значення

Це рішення фактично ставить крапку в поширеній практиці військових частин економити на виплатах пораненим бійцям. Тепер юридично закріплено: якщо здоров’я підірване на фронті, держава зобов’язана підтримувати військового протягом усього терміну стаціонарної реабілітації та лікування ускладнень.

Роман Мирончук
Коментарі - 1

financialGenius
24 березня 2026, 12:31
Ну хоть один из судей стал на сторону воину ЗСУ , а то как не нужны становяться после ранений — так все забывают о обязанностях перед воинами . Только люди должны, а им ничего не должно государство …
