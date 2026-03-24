Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: скільки доведеться заплатити

У 2026 році великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім'ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж торік. Про це йдеться в підрахунках науковців ННЦ «Інститут аграрної економіки».

В скільки обійдеться кошик

«За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 грн», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) — складе 266,89 грн/кг, що на 14,6% перевищує вартість минулорічної паски.

Таке здорожчання науковці пояснюють суттєвим зростанням цін на основні продуктові позиції:

яйця (+19,3%),

масло вершкове (+6,8%),

молоко (+49,6%),

борошно (+38,6%),

джріжді (+12,8%),

ізюм (+14,1%).

Єдиним продуктом, що зазнав здешевлення порівняно з минулим роком, є цукор (-18%).

Утім у магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, вважають в ІАЕ, адже ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Традиційно найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються м’ясні продукти. Так, за домашню ковбасу (0,5 кг) доведеться заплатити 287,5 грн (550−600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) — 353 грн (687−725 грн/кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року — 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220−270 грн/кг.

Порівняно до минулого року вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси — на 35,3 %, сала — на 0,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за:

твердий сир (0,5 кг) — 298 грн (539−650 грн/кг),

вершкове масло (0,5 кг) — 292 грн (110−120 грн за пачку 200 г),

м’який сир (0,5 кг) — 157,5 грн (300−330 грн/кг).

Проти 2025-го вартість твердого сиру зросла на 3,7 %, м’якого сиру — на 31,3 %, вершкового масла — на 3,1 %.

Ціна хріну (200 г) складе 31 грн (28−34 грн) і буде залежати від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (150−200 г) — 6,72 грн.

Якщо ж доповнити традиційний великодній кошик іншими, необов’язковими складовими, як-от помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), — його вартість зросте до 2347,94 грн, що на 16,8 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу.

Порівняно з аналогічним періодом торік зросли ціни на овочі. Якщо торік томати тепличні (0,5 кг) коштували до 78 грн (126−189 грн/кг), то в цьому весняному сезоні їх ціна складає 187−278 грн/кг. Ціна огірків тепличних наразі становить 175−275 грн/кг, що майже на 38,5% перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає в середньому 25 грн за 0,5 кг (45−55 грн/кг), що на 17,4% дорожче, ніж торік.

Пляшка церковного вина «Кагор» в середньому коштує 189 грн (160−220 грн за пляшку).

В ІАЕ зауважили, що зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, а також невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.