24 березня 2026, 11:27

Backpack запустила токен BP на Solana, біткоїн спричинив розкол у швейцарській банківській династії: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Фото: pixabay

Backpack запустила токен BP на Solana: 25% емісії віддано спільноті з можливістю конвертації в акції

Криптобіржа Backpack провела лістинг власного токена BP у мережі Solana, зробивши акцент на максимальній децентралізації активів на старті. Згідно з планом TGE від 23 березня 2026 року, 250 млн токенів (чверть загальної пропозиції) вже розподілено між активними трейдерами та власниками колекції Mad Lads.

Ключові особливості токеноміки:

  • Пріоритет спільноти: На етапі запуску команда та інвестори не отримали жодних алокацій.
  • Гібридна модель: BP — це не просто біржовий актив. Користувачі, що застейкають токени на термін від 1 року, зможуть конвертувати їх у реальні акції Backpack.
  • Стратегічні резерви: 37,5% токенів зарезервовано під розвиток екосистеми, а ще 37,5% залишаться в казначействі до моменту виходу компанії на IPO.

Strategy збільшила свій біткоїн-портфель до 762 099 BTC: деталі останньої закупівлі

Компанія Strategy продовжує агресивно нарощувати свої криптоактиви. Протягом тижня, що розпочався 16 березня, інституціонал придбав ще 1 030 BTC. Сума угоди склала приблизно $77,6 млн, а середня вартість монети в цій партії зафіксована на позначці $74 326.

Стан активів Strategy на сьогодні:

  • Загальний баланс: 762 099 BTC.
  • Сукупні витрати: $57,69 млрд.
  • Середня ціна входу (за весь час): $75 694 за BTC.

Варто зазначити, що компанія демонструє системний підхід, регулярно докуповуючи актив протягом останніх місяців (зокрема в грудні, січні та лютому), часто випереджаючи ринкові корекції. Нагадаємо, що станом на кінець 2025 року резерви компанії налічували 675 497 BTC.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $71 286. За добу актив додав у ціні 4,21%.

Конфлікт поколінь: як біткоїн спричинив розкол у швейцарській банківській династії Сиз

Швейцарський приватний банк Banque Syz SA зіткнувся з внутрішньою кризою на ґрунті цифрової трансформації. Марк Сиз, син засновника установи Еріка Сиза, офіційно залишив сімейний бізнес. Причиною розриву стали суттєві розбіжності щодо інтеграції криптотехнологій у традиційну структуру банку. Про це повідомляє Bloomberg.

Марк Сиз просував ідею приєднання криптокомпанії Future Holdings AG до підрозділу альтернативних інвестицій Syz Capital. Однак рада директорів заблокувала ініціативу, класифікувавши ризики як надмірні. У результаті Марк Сиз та його партнер Річард Байворт вийшли зі складу банку, щоб розвивати власні криптопроєкти незалежно.

Зараз екстопменеджери працюють над створенням однієї з найбільших біткоїн-казначейських структур у Європі. Їхній план включає:

  • Об'єднання Future Holdings зі шведською H100 Group AB.
  • Акумуляцію близько 3 500 BTC на балансі нової структури.
  • Подвійний лістинг акцій у Швеції та Швейцарії.

Незважаючи на консервативну позицію батьківського банку, Марк Сиз переконаний, що регуляторне поле Швейцарії та попит на цифрові активи забезпечать успіх його нової моделі, заснованої на досвіді Майкла Сейлора.

Ентузіазм інвесторів до криптовалютних інструментів помітно зменшився

Протягом тижня з 16 по 20 березня ентузіазм інвесторів щодо криптовалютних інструментів помітно згас. Згідно з останнім звітом CoinShares, чистий приплив капіталу склав лише $230 млн — цифра суттєво скромніша порівняно з попередніми періодами.

Головним стримуючим фактором стало засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що відбулося 18 березня. Регулятор залишив ключову ставку незмінною — у межах 3,5−3,75%. Ринок сприйняв це як «яструбину паузу», що миттєво відобразилося на цифрах:

  • До засідання: фонди впевнено залучили $635 млн.
  • Після засідання: за два дні відбувся відтік на суму $405 млн.
  • Кінець тижня: до п’ятниці тиск продавців дещо вщух, і ситуація стабілізувалася.

Окрім монетарної політики, на настрої гравців тисне нестабільність у світі. Воєнні дії в районі Близького Сходу створюють ризики для світової логістики. Очільник ФРС Джером Пауелл підкреслив, що ситуація навколо Ірану несе економічну невизначеність. Зокрема, перебої в Ормузькій протоці вже штовхають ціни на нафту вгору. Це загрожує новим сплеском інфляції, що традиційно б'є по попиту на ризикові активи (зокрема й крипту).

«Наразі складно оцінити реальні масштаби та тривалість впливу цих подій на економіку США», — зауважив Пауелл.

Попри загальне охолодження, CoinShares називає результати «обнадійливими», адже всі регіональні майданчики завершили тиждень «у плюсі»:

  • США: +$153 млн.
  • Німеччина: +$30,2 млн.
  • Швейцарія: +$27,5 млн.

Щодо конкретних монет:

Біткоїн очікувано став лідером притоку — $219 млн. Проте водночас активізувалися і «ведмеді»: шорт-позиції на біткоїн залучили $6 млн, що вказує на відсутність єдиної думки щодо подальшого курсу.

Solana продовжує вражати: приплив $17 млн триває вже сьомий тиждень поспіль (загалом $136 млн за цей період).

Ethereum продемонстрував слабкість: після трьох тижнів зростання фонди на базі другої криптовалюти втратили $27,5 млн.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
