На міжбанківському валютному ринку України курс долара США наблизився до психологічної позначки 44 грн. Станом на сьогодні торги відбуваються в діапазоні 43,99−44,03 грн за долар. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
23 березня 2026, 15:50
Гривня під подвійним ударом: дорожчають і долар, і євро
Як зазначає експерт, водночас на глобальних ринках спостерігається відновлення позицій євро, що додатково впливає на валютну динаміку в Україні.
У результаті гривня послаблюється одночасно щодо двох ключових валют — як долара США, так і євро.
Джерело: Мінфін
