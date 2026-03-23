Гривня під подвійним ударом: дорожчають і долар, і євро

На міжбанківському валютному ринку України курс долара США наблизився до психологічної позначки 44 грн. Станом на сьогодні торги відбуваються в діапазоні 43,99−44,03 грн за долар . Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як зазначає експерт, водночас на глобальних ринках спостерігається відновлення позицій євро, що додатково впливає на валютну динаміку в Україні.

У результаті гривня послаблюється одночасно щодо двох ключових валют — як долара США, так і євро.