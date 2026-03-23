Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
23 березня 2026, 10:32

Форекс і крипто прогноз на 21 — 27 березня 2026 року

Минулого тижня ринки знову перебували під впливом геополітики, а також реакції на рішення центральних банків. ФРС США зберегла ставку без змін, підтвердивши вичікувальну позицію та обережність щодо подальшого зниження інфляції. ЄЦБ також не став змінювати параметри політики, подавши сигнал про збереження жорсткого курсу. Банк Англії утримав ставку, при цьому риторика залишилася змішаною, відображаючи баланс між уповільненням економіки та все ще високою інфляцією. У підсумку, зазначають у XFINE, дохідності державних облігацій США пішли вниз, що чинить тиск на долар і сприяло його ослабленню до кінця тижня.

EUR/USD

Пара EUR/USD змогла дещо зрости і завершила тиждень поблизу 1.1570 (1.1415 сім днів тому). Найближчий опір тепер знаходиться в зоні 1.1600−1.1620. Його прорив може відкрити шлях до 1.1700 і далі в район 1.1765−1.1830. Найближча підтримка розташована на 1.1510−1.1530, далі — 1.1390−1.1415. Поки пара утримується вище зони 1.1510−1.1530, тиск на євро залишається обмеженим. Це відповідає загальній ринковій реакції, за якої долар ослаб на тлі зростання євро та фунта після засідань центробанків.

Біткойн (BTC/USD)

Біткойн завершив тиждень на 70,530. Таким чином, ринок утримався вище 70,000, але знову не отримав імпульсу для стійкого зростання. Чергова спроба закріпитися вище 74,000 знову завершилася невдачею — досягнувши 16 березня позначки 76,022, пара BTC/USD потім відкотилася на вихідну позицію — у зону 70.000. Найближчим опором, зазначають аналітики XFINE, залишається 74,000. Впевнений прорив цього опору може відкрити дорогу до 80,000, наступною ціллю биків залишається повернення в коридор 85,000−90,000. У разі посилення risk-off настроїв і падіння нижче 70,000, найближча підтримка розташована в районі 68,000−68,800, далі — 65,000−65,600, 62,415−63,000 і 59,785−60,000.

Нафта Brent

Нафта залишається головним барометром геополітичних ризиків. У п’ятницю 20 березня Brent закрилася на 112.19. Після сплеску днем раніше до 119.13 ринок зберігає дуже високу волатильність. Найближчий опір — 114.00. Якщо напруженість на Близькому Сході не піде на спад, не можна виключати новий тест 119.00. У разі корекції найближча підтримка знаходиться на 110.000, далі 103.00−105.00 і 100.00. За поточної волатильності говорити про десяті та соті долара в значеннях котирувань не має сенсу.

Золото (XAU/USD)

Золото до кінця тижня помітно знизилося, впавши до 4,497 доларів за унцію. Таким чином, ринок пробив не лише рівень 5,000, але й область висхідної середньострокової підтримки. Як пояснили в XFINE, падіння пов’язане з переглядом очікувань щодо політики ФРС — ринок закладає більш тривалий період високих ставок на тлі інфляційних ризиків і зростання цін на енергоносії. Додатковий вплив справила фіксація прибутку після сильного ралі 2025 року. Найближчий опір тепер розташований на 4,650−4,730, потім — 4,850 і 5,000. Найближча підтримка — 4,440, далі психологічний рівень 4,400 і зона 4,200−4,250.

Ключові події та базові сценарії тижня

На наступному тижні увага ринку зміститься до макростатистики. 24 березня виходять попередні PMI у США та Єврозоні. 26 березня — первинні заявки на допомогу з безробіття у США. 27 березня — індекс PCE і Core PCE у США, ключові інфляційні індикатори для ФРС. Саме ці публікації можуть визначити, чи збережеться тиск на долар або ринок продовжить його послаблювати.

Базові сценарії: EUR/USD — нейтрально-бичачий, поки ціна вище 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральний, поки ринок тримається біля 70,000. Brent — волатильний бичачий сценарій, поки ціна вище 105.00. XAU/USD — нейтрально-ведмежий, поки котирування нижче 4,650−4,730.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами