Форекс і крипто прогноз на 21 — 27 березня 2026 року

Минулого тижня ринки знову перебували під впливом геополітики, а також реакції на рішення центральних банків. ФРС США зберегла ставку без змін, підтвердивши вичікувальну позицію та обережність щодо подальшого зниження інфляції. ЄЦБ також не став змінювати параметри політики, подавши сигнал про збереження жорсткого курсу. Банк Англії утримав ставку, при цьому риторика залишилася змішаною, відображаючи баланс між уповільненням економіки та все ще високою інфляцією. У підсумку, зазначають у XFINE , дохідності державних облігацій США пішли вниз, що чинить тиск на долар і сприяло його ослабленню до кінця тижня.

EUR/USD

Пара EUR/USD змогла дещо зрости і завершила тиждень поблизу 1.1570 (1.1415 сім днів тому). Найближчий опір тепер знаходиться в зоні 1.1600−1.1620. Його прорив може відкрити шлях до 1.1700 і далі в район 1.1765−1.1830. Найближча підтримка розташована на 1.1510−1.1530, далі — 1.1390−1.1415. Поки пара утримується вище зони 1.1510−1.1530, тиск на євро залишається обмеженим. Це відповідає загальній ринковій реакції, за якої долар ослаб на тлі зростання євро та фунта після засідань центробанків.

Біткойн (BTC/USD)

Біткойн завершив тиждень на 70,530. Таким чином, ринок утримався вище 70,000, але знову не отримав імпульсу для стійкого зростання. Чергова спроба закріпитися вище 74,000 знову завершилася невдачею — досягнувши 16 березня позначки 76,022, пара BTC/USD потім відкотилася на вихідну позицію — у зону 70.000. Найближчим опором, зазначають аналітики XFINE, залишається 74,000. Впевнений прорив цього опору може відкрити дорогу до 80,000, наступною ціллю биків залишається повернення в коридор 85,000−90,000. У разі посилення risk-off настроїв і падіння нижче 70,000, найближча підтримка розташована в районі 68,000−68,800, далі — 65,000−65,600, 62,415−63,000 і 59,785−60,000.

Нафта Brent

Нафта залишається головним барометром геополітичних ризиків. У п’ятницю 20 березня Brent закрилася на 112.19. Після сплеску днем раніше до 119.13 ринок зберігає дуже високу волатильність. Найближчий опір — 114.00. Якщо напруженість на Близькому Сході не піде на спад, не можна виключати новий тест 119.00. У разі корекції найближча підтримка знаходиться на 110.000, далі 103.00−105.00 і 100.00. За поточної волатильності говорити про десяті та соті долара в значеннях котирувань не має сенсу.

Золото (XAU/USD)

Золото до кінця тижня помітно знизилося, впавши до 4,497 доларів за унцію. Таким чином, ринок пробив не лише рівень 5,000, але й область висхідної середньострокової підтримки. Як пояснили в XFINE, падіння пов’язане з переглядом очікувань щодо політики ФРС — ринок закладає більш тривалий період високих ставок на тлі інфляційних ризиків і зростання цін на енергоносії. Додатковий вплив справила фіксація прибутку після сильного ралі 2025 року. Найближчий опір тепер розташований на 4,650−4,730, потім — 4,850 і 5,000. Найближча підтримка — 4,440, далі психологічний рівень 4,400 і зона 4,200−4,250.

Ключові події та базові сценарії тижня

На наступному тижні увага ринку зміститься до макростатистики. 24 березня виходять попередні PMI у США та Єврозоні. 26 березня — первинні заявки на допомогу з безробіття у США. 27 березня — індекс PCE і Core PCE у США, ключові інфляційні індикатори для ФРС. Саме ці публікації можуть визначити, чи збережеться тиск на долар або ринок продовжить його послаблювати.

Базові сценарії: EUR/USD — нейтрально-бичачий, поки ціна вище 1.1510−1.1530. BTC/USD — нейтральний, поки ринок тримається біля 70,000. Brent — волатильний бичачий сценарій, поки ціна вище 105.00. XAU/USD — нейтрально-ведмежий, поки котирування нижче 4,650−4,730.

Аналітичний відділ XFINE