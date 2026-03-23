Курс валют на понеділок: долар в банках незначно подорожчав

У понеділок, 23 березня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро втратило 4 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 20 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,19 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 51,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,15, євро — 50,90−51,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,57−43,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,23−50,28 грн/євро.

