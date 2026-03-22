Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
22 березня 2026, 10:20

Несподіваний успіх британської інновації: жителі королівства почали значно рідше жувати гроші

Суперечки навколо нещодавнього рішення прибрати портрет лідера воєнних часів Вінстона Черчилля з британських банкнот виявили консерватизм суспільства у питаннях національної валюти. Однак інновації мають свої незаперечні переваги: з моменту переходу на полімерний друк десять років тому британці стали значно менше «їсти» готівку. Про це повідомляє Bloomberg.

Статистика «пожованих» грошей

Дані Банку Англії свідчать про стрімке скорочення кількості пошкоджених банкнот за останнє десятиліття, особливо тих, що вилучаються з обігу через те, що їх «розжували або з'їли».

У 2015 році (останній рік перед впровадженням пластику) регулятор отримав понад 22 000 претензій на відшкодування пошкоджених грошей. З них 5 364 банкноти були зіпсовані внаслідок спроби їх з'їсти.

Минулого року кількість таких випадків скоротилася до 274.

Загальна кількість заявок на заміну пошкоджених купюр скоротилася вдвічі порівняно з 2015 роком, незважаючи на те, що обсяг готівки в обігу досяг рекордних максимумів. Банк Англії не уточнює, кому належали сліди зубів — людям чи тваринам, проте факт залишається фактом: нові серії номіналом £5, £10, £20 та £50 виявилися або менш смачними, або — що ймовірніше — надто міцними для жування.

Міцність має свою ціну

Представник Банку Англії зазначає, що перехід на полімер виправдав себе. Хоча виготовлення однієї пластикової банкноти коштує 7−8 пенсів (проти приблизно 1 пенса за паперову), вони служать значно довше.

Цікаві факти про експлуатацію:

  • Забруднення: кількість купюр, забруднених наркотиками або біологічними рідинами, також суттєво зменшилася.
  • Правило відшкодування: банк обмінює пошкоджену банкноту за номіналом лише за умови, що власник може надати щонайменше 50% її площі.
  • Утилізація: на відміну від паперу, який раніше компостували, полімер переробляють. Старі купюри перетворюють на пластикові гранули, з яких потім виготовляють нові вироби, наприклад, горщики для рослин.

Боротьба з фальшивомонетниками

Крім фізичної витривалості, перехід на пластик зробив гроші «чистішими, безпечнішими та міцнішими». Сучасні елементи захисту, такі як прозорі вікна та голограми, що змінюються при нахилі, виявилися занадто складними для злочинців.

Кількість виявлених підробок впала з середнього показника 500 000 на рік (у 2010−2015 роках) до менш ніж 150 000 за останні три роки. Найчастіше фальсифікують банкноту номіналом у 20 фунтів.

Тварини замість політиків

Раніше цього місяця Банк Англії оголосив про зміну концепції дизайну: замість історичних постатей, як-от Вінстон Черчилль чи Джейн Остін, на грошах з'являться представники британської дикої природи. Хоча це рішення було лідером громадських опитувань, опозиційні партії вже розгорнули критику через усунення портрета легендарного прем'єр-міністра.

Вікторія Клеланд, головний касир центрального банку, пояснила, що зображення тварин дозволить впровадити нові динамічні елементи безпеки — наприклад, голографічного птаха, що махатиме крилами при зміні кута огляду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами