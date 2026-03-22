Несподіваний успіх британської інновації: жителі королівства почали значно рідше жувати гроші

Суперечки навколо нещодавнього рішення прибрати портрет лідера воєнних часів Вінстона Черчилля з британських банкнот виявили консерватизм суспільства у питаннях національної валюти . Однак інновації мають свої незаперечні переваги: з моменту переходу на полімерний друк десять років тому британці стали значно менше «їсти» готівку. Про це повідомляє Bloomberg.

Статистика «пожованих» грошей

Дані Банку Англії свідчать про стрімке скорочення кількості пошкоджених банкнот за останнє десятиліття, особливо тих, що вилучаються з обігу через те, що їх «розжували або з'їли».

У 2015 році (останній рік перед впровадженням пластику) регулятор отримав понад 22 000 претензій на відшкодування пошкоджених грошей. З них 5 364 банкноти були зіпсовані внаслідок спроби їх з'їсти.

Минулого року кількість таких випадків скоротилася до 274.

Загальна кількість заявок на заміну пошкоджених купюр скоротилася вдвічі порівняно з 2015 роком, незважаючи на те, що обсяг готівки в обігу досяг рекордних максимумів. Банк Англії не уточнює, кому належали сліди зубів — людям чи тваринам, проте факт залишається фактом: нові серії номіналом £5, £10, £20 та £50 виявилися або менш смачними, або — що ймовірніше — надто міцними для жування.

Міцність має свою ціну

Представник Банку Англії зазначає, що перехід на полімер виправдав себе. Хоча виготовлення однієї пластикової банкноти коштує 7−8 пенсів (проти приблизно 1 пенса за паперову), вони служать значно довше.

Цікаві факти про експлуатацію:

Забруднення: кількість купюр, забруднених наркотиками або біологічними рідинами, також суттєво зменшилася.

Правило відшкодування: банк обмінює пошкоджену банкноту за номіналом лише за умови, що власник може надати щонайменше 50% її площі.

Утилізація: на відміну від паперу, який раніше компостували, полімер переробляють. Старі купюри перетворюють на пластикові гранули, з яких потім виготовляють нові вироби, наприклад, горщики для рослин.

Боротьба з фальшивомонетниками

Крім фізичної витривалості, перехід на пластик зробив гроші «чистішими, безпечнішими та міцнішими». Сучасні елементи захисту, такі як прозорі вікна та голограми, що змінюються при нахилі, виявилися занадто складними для злочинців.

Кількість виявлених підробок впала з середнього показника 500 000 на рік (у 2010−2015 роках) до менш ніж 150 000 за останні три роки. Найчастіше фальсифікують банкноту номіналом у 20 фунтів.

Тварини замість політиків

Раніше цього місяця Банк Англії оголосив про зміну концепції дизайну: замість історичних постатей, як-от Вінстон Черчилль чи Джейн Остін, на грошах з'являться представники британської дикої природи. Хоча це рішення було лідером громадських опитувань, опозиційні партії вже розгорнули критику через усунення портрета легендарного прем'єр-міністра.

Вікторія Клеланд, головний касир центрального банку, пояснила, що зображення тварин дозволить впровадити нові динамічні елементи безпеки — наприклад, голографічного птаха, що махатиме крилами при зміні кута огляду.