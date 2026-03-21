21 березня 2026, 11:17

НБУ посилює безвиїзний нагляд: запроваджено ризик-орієнтовані обмеження для банків

Національний банк України зробив черговий крок у межах імплементації правил ЄС, врегулювавши порядок встановлення вимог та обмежень до діяльності банків. Нові підходи базуються на ризик-орієнтованому підході та дозволяють регулятору реагувати на загрози ще до того, як вони стануть критичними для фінансової системи. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ посилює безвиїзний нагляд: запроваджено ризик-орієнтовані обмеження для банків
Фото: НБУ

Обмеження діяльності: коли НБУ втручатиметься?

Регулятор визначив чіткий порядок встановлення обмежень у разі погіршення фінансового стану банку. Підставою для санкцій може стати хоча б одна з таких ознак:

  • негативна динаміка показників якості активів, достатності капіталу, ліквідності та прибутковості;
  • зростання рівня основних ризиків (кредитного, процентного, ринкового, операційного);
  • неналежна якість корпоративного управління або систем внутрішнього контролю чи управління ризиками, що призводить до суттєвого зростання ризиків;
  • суттєве зростання ризиків унаслідок запровадження нового продукту.

Важливо: у разі безпосередньої загрози вкладникам НБУ має право встановлювати обмеження негайно, без попереднього заслуховування позиції банку.

Новий механізм вимог за результатами нагляду

Запроваджується інструмент висунення вимог, якщо банку необхідно вжити заходів для зменшення впливу ризиків. Ці вимоги можуть стосуватися:

  • поліпшення фінансового стану банку;
  • підтримання достатнього рівня капіталу та ліквідності;
  • підвищення якості корпоративного управління та систем управління ризиками, у тому числі усунення недоліків у діяльності банку, які безпосередньо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;
  • перегляду політики винагород.

Банк зобов'язаний у встановлений строк подати план заходів для усунення виявлених недоліків.

Контроль за новими продуктами

НБУ посилює нагляд за впровадженням нових банківських продуктів. Тепер банки зобов'язані інформувати регулятора про запуск нових або суттєві зміни до існуючих продуктів, якщо вони можуть суттєво вплинути на стабільність установи. Це має зміцнити культуру відповідальних інновацій у секторі.

Водночас НБУ зменшив бюрократичне навантаження, скоротивши перелік рішень щодо вкладень у державні цінні папери (ОВДП), про які банки мають звітувати.

Очікуваний ефект

Зазначається, що реалізація цих змін дозволить НБУ діяти на випередження, підвищить стійкість банківської системи та посилить захист інтересів вкладників і кредиторів.

Відповідні зміни до Положення про здійснення безвиїзного нагляду затверджені постановою правління НБУ № 27 від 17 березня 2026 року та наберуть чинності з 1 травня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
