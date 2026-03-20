НБУ встановив курси валют на понеділок: долар подешевшав на 14 копійок, євро подорожчало на 18 копійок

Національний банк встановив нові курси валют на понеділок, 23 березня. Долар подешевшав на 14 копійок, а євро подорожчало на 18 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,82 грн. Це на 14 копійок менше, ніж у пʼятницю (43,96 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 50,68 грн, що на 18 копійок більше, ніж у пʼятницю (50,50 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

