Махінації на здоров'ї: Нацполіція розкрила схему розкрадання сотень мільйонів бюджетних коштів

Національна поліція України розпочала масштабну операцію з документування схем привласнення державних грошей, які призначалися для лікування громадян у межах Програми медичних гарантій. За попередніми даними слідства, сума збитків, завданих державі, може сягати сотень мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.