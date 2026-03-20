Національна поліція України розпочала масштабну операцію з документування схем привласнення державних грошей, які призначалися для лікування громадян у межах Програми медичних гарантій. За попередніми даними слідства, сума збитків, завданих державі, може сягати сотень мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
20 березня 2026, 12:07
Махінації на здоров'ї: Нацполіція розкрила схему розкрадання сотень мільйонів бюджетних коштів
Злочинна схема
Зловмисники наживалися на здоров'ї українців, використовуючи два основні методи:
- Фіктивні медичні послуги: гроші з бюджету списувалися на лікування, яке фактично не надавалося.
- Маніпуляції в ЕСОЗ: дані в електронній системі охорони здоров’я підроблялися для створення видимості виконання медичних програм.
Наразі слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань працюють у різних регіонах країни. Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні
Яке покарання загрожує причетним?
Досудове розслідування ведеться одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких:
- Привласнення та розтрата майна (ст. 191).
- Зловживання владою (ст. 364).
- Службове підроблення (ст. 366).
- Втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362).
- Легалізація (відмивання) доходів (ст. 209).
Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії. У Нацполіції обіцяють оприлюднити додаткові деталі згодом.
