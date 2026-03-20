Курс валют на п'ятницю: долар у банках подешевшав на 11 копійок

У п'ятницю, 20 березня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 11 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 10 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,19 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 51,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,15, євро — 50,90−51,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,74−43,78 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,63−50,66 грн/євро.

