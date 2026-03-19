До закриття міжбанку в четвер, 19 березня, курс долара знизився на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу, євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
19 березня 2026, 17:29
Долар на міжбанку подешевшав на 20 копійок
► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Відкриття 19 березня
Закриття 19 березня
Зміни
43,94/43,97
43,74/43,78
20/19
50,33/50,35
50,38/50,41
5/6
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,76−44,25 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 51,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,20−44,20, євро — 50,90−51,10 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі