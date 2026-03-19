Національний банк встановив нові курси валют на пʼятницю, 20 березня. Долар подорожчав на 6 копійок, а євро подешевшало на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
19 березня 2026, 15:50
НБУ встановив курси валют на пʼятницю: долар подорожчав на 6 копійок
Курс долара
На пʼятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,96 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у четвер (43,90 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на пʼятницю встановлений на позначці — 50,50 грн, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (50,52 грн).
Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26).
Джерело: Мінфін
