НБУ встановив курси валют на пʼятницю: долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк встановив нові курси валют на пʼятницю, 20 березня. Долар подорожчав на 6 копійок, а євро подешевшало на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На пʼятницю НБУ встановив такий курс долара: 43,96 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у четвер (43,90 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на пʼятницю встановлений на позначці — 50,50 грн, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (50,52 грн).

Історичний максимум євро: 51,26 грн (18.02.26)​​​.

