Податок на нерухомість: хто та скільки платить в Україні

Упродовж січня — лютого 2026 року власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди спрямовуються кошти від податку

Цей податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже кошти спрямовуються на розвиток громад, утримання інфраструктури та реалізацію соціальних програм.

Де сплачено найбільше

Найбільші надходження забезпечили:

м. Київ — 489,8 млн грн;

Київська область — 238,2 млн грн;

Львівська область — 232,7 млн грн;

Дніпропетровська область — 217,3 млн грн.

Хто має платити податок

Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.

Якщо нерухомість має кількох власників, податок сплачується залежно від форми власності:

у разі спільної часткової власності — кожен власник сплачує податок за свою частку;

у разі спільної сумісної власності без поділу майна — податок сплачує один із власників, визначений за їхньою згодою або за рішенням суду;

у разі спільної сумісної власності та поділений між співвласниками — кожен із них сплачує податок за належну йому частку.

Податок на нерухоме майно нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує визначені законодавством площі:

для квартир — понад 60 кв. м;

для житлових будинків — понад 120 кв. м;

— якщо у власності є різні типи житлової нерухомості (квартира і будинок) — понад 180 кв. м.

Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає ДПС.