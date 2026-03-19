Упродовж січня — лютого 2026 року власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
19 березня 2026, 14:17
Податок на нерухомість: хто та скільки платить в Україні
Куди спрямовуються кошти від податку
Цей податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже кошти спрямовуються на розвиток громад, утримання інфраструктури та реалізацію соціальних програм.
Де сплачено найбільше
Найбільші надходження забезпечили:
- м. Київ — 489,8 млн грн;
- Київська область — 238,2 млн грн;
- Львівська область — 232,7 млн грн;
- Дніпропетровська область — 217,3 млн грн.
Хто має платити податок
Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.
Якщо нерухомість має кількох власників, податок сплачується залежно від форми власності:
- у разі спільної часткової власності — кожен власник сплачує податок за свою частку;
- у разі спільної сумісної власності без поділу майна — податок сплачує один із власників, визначений за їхньою згодою або за рішенням суду;
- у разі спільної сумісної власності та поділений між співвласниками — кожен із них сплачує податок за належну йому частку.
Податок на нерухоме майно нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує визначені законодавством площі:
- для квартир — понад 60 кв. м;
- для житлових будинків — понад 120 кв. м;
- — якщо у власності є різні типи житлової нерухомості (квартира і будинок) — понад 180 кв. м.
Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає ДПС.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1