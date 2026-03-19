19 березня 2026, 12:37

Влада Швеції планує зобов'язати продуктові магазини та аптеки приймати готівку

Через роки після того, як Швеція стала одним із світових лідерів переходу до безготівкової економіки, влада країни робить крок назад: мешканців закликають тримати готівку на випадок надзвичайних ситуацій, а продуктові магазини й аптеки — зобов’язати приймати банкноти, пише Euractiv.

Через роки після того, як Швеція стала одним із світових лідерів переходу до безготівкової економіки, влада країни робить крок назад: мешканців закликають тримати готівку на випадок надзвичайних ситуацій, а продуктові магазини й аптеки — зобов'язати приймати банкноти, пише Euractiv.

Збереження готівки

Як зазначає видання, для багатьох шведів готівка фактично зникла з повсякденного життя: лише деякі ресторани, магазини та сервіси приймають купюри, а більшість платежів здійснюється картками або через онлайн-сервіси. Навіть банківські відділення значною мірою відмовилися від операцій з готівкою, перенаправляючи клієнтів у цифрові канали.

На початку березня 2026 року центральний банк Швеції рекомендував домогосподарствам зберігати готівкою по 1000 крон (близько 93 євро) на дорослого: цього має вистачити на тижневі базові витрати.

Регулятор також закликав громадян мати кілька способів оплати — готівку, банківські картки та мобільні платежі — «на випадок тимчасових збоїв, кризи або, у гіршому випадку, війни».

18 березня уряд вніс до парламенту законопроект, який зобов’язує продуктові магазини та аптеки приймати готівку. Документ також передбачає, що банки повинні забезпечити клієнтам можливість вносити готівку, а бізнесу — доступ до послуг із зарахування щоденної виручки, зазначає видання.

Швеція є членом ЄС, однак не входить до єврозони і зберігає національну валюту — шведську крону.

Повернення до готівки

Перехід Швеції до безготівкової економіки загалом відбувався швидко і без істотних збоїв, однак викликав опір, насамперед з боку людей похилого віку, яким було складно адаптуватися до онлайн-банкінгу, нагадує Euractiv.

За офіційними даними, обсяг готівки в обігу в країні з 2008 року скоротився майже вдвічі. «Цифровізація суспільства відбувалася дуже швидко і створила безліч можливостей, але водночас породила й нові ризики», — заявив міністр державного управління Ерік Слоттнер.

За його словами, одним із ключових ризиків стає зростання цифрової ізоляції, особливо серед людей похилого віку. Вимогу приймати готівку в базових сегментах роздрібної торгівлі він назвав «важливим елементом зміцнення готовності».

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

44200982
44200982
19 березня 2026, 13:07
Не зустрічав продуктових магазинів в Швеції, котрі не приймають готівку.
