Курс валют на четвер: долар та євро дешевшають

У четвер, 19 березня, на готівковому ринку середній курс долара додав 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 2 копійки у продажу. Євро втратило 11 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,25 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 51,09 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,15−44,27, євро — 50,96−51,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,94−43,97 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,33−50,35 грн/євро.

