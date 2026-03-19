Податкова знижка — це можливість для офіційно працевлаштованих громадян повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи — резиденти України. Головна умова: ви повинні отримувати офіційну заробітну плату, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб, йдеться у повідомленні ДПС .
19 березня 2026, 9:24
Як отримати податкову знижку. В ДПС пояснили, на чому можна реально заощадити
Що дає знижка
Знижка дозволяє зменшити ваш річний оподатковуваний дохід на суму витрат, понесених на купівлю певних товарів, робіт чи послуг у резидентів України.
Які витрати можна включити до податкової знижки
До податкової знижки можуть бути включені витрати на:
- Освіту — оплату навчання у дитячих садках, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (для себе або родичів першого ступеня споріднення).
- Житло — сплату відсотків за іпотечним кредитом.
- Медичні послуги — зокрема витрати на допоміжні репродуктивні технології.
- Страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.
- Благодійність — пожертви неприбутковим організаціям (у межах 4 % від річного оподатковуваного доходу).
Які документи необхідні
До податкової знижки включаються лише фактично понесені витрати, підтверджені документально. Платнику податків необхідно мати:
- квитанції, фіскальні або товарні чеки;
- договори з надавачами послуг;
- прибуткові касові ордери.
У документах обов’язково повинні бути зазначені вартість товарів або послуг та дата їх придбання чи надання.
Як подати декларацію
Щоб отримати податкову знижку, необхідно:
- Подати річну декларацію про майновий стан і доходи, у якій зазначити підстави для отримання знижки та суми витрат. Декларація подається до 31 грудня (включно) року, що настає за звітним.
- Надати копії підтверджувальних документів разом із декларацією. Оригінали документів потрібно зберігати протягом усього строку позовної давності.
- Врахувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати річний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати.
- Для окремих видів витрат можуть застосовуватися спеціальні обмеження, встановлені законодавством.
Право на податкову знижку діє лише протягом одного року.
Джерело: Мінфін
