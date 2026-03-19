Як отримати податкову знижку. В ДПС пояснили, на чому можна реально заощадити

Податкова знижка — це можливість для офіційно працевлаштованих громадян повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Скористатися податковою знижкою можуть фізичні особи — резиденти України. Головна умова: ви повинні отримувати офіційну заробітну плату, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб, йдеться у повідомленні ДПС .

Що дає знижка

Знижка дозволяє зменшити ваш річний оподатковуваний дохід на суму витрат, понесених на купівлю певних товарів, робіт чи послуг у резидентів України.

Які витрати можна включити до податкової знижки

До податкової знижки можуть бути включені витрати на:

Освіту — оплату навчання у дитячих садках, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах (для себе або родичів першого ступеня споріднення).

Житло — сплату відсотків за іпотечним кредитом.

Медичні послуги — зокрема витрати на допоміжні репродуктивні технології.

Страхування — внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення.

Благодійність — пожертви неприбутковим організаціям (у межах 4 % від річного оподатковуваного доходу).

Які документи необхідні

До податкової знижки включаються лише фактично понесені витрати, підтверджені документально. Платнику податків необхідно мати:

квитанції, фіскальні або товарні чеки;

договори з надавачами послуг;

прибуткові касові ордери.

У документах обов’язково повинні бути зазначені вартість товарів або послуг та дата їх придбання чи надання.

Як подати декларацію

Щоб отримати податкову знижку, необхідно:

Подати річну декларацію про майновий стан і доходи, у якій зазначити підстави для отримання знижки та суми витрат. Декларація подається до 31 грудня (включно) року, що настає за звітним.

Надати копії підтверджувальних документів разом із декларацією. Оригінали документів потрібно зберігати протягом усього строку позовної давності.

Врахувати, що загальна сума податкової знижки не може перевищувати річний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати.

Для окремих видів витрат можуть застосовуватися спеціальні обмеження, встановлені законодавством.

Право на податкову знижку діє лише протягом одного року.