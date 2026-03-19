Криптобіржа BTCC виходить на ринок — запорука надійності та безпеки

BTCC — одна з найстаріших і досі діючих криптовалютних бірж у світі, яка все активніше орієнтується на європейських трейдерів. Платформа викликає дедалі більший інтерес серед користувачів із Росії, пропонуючи не тільки традиційну спотову торгівлю, а й доступ до ф'ючерсів, а також токенізованих активів. Але наскільки надійна BTCC насправді?

Що таке біржа BTCC?

BTCC — одна з найстаріших криптобірж у світі, заснована в 2011 році. Платформа відіграла значну роль у ранньому розвитку торгівлі біткойнами та входила до числа лідерів Азії, конкуруючи з Huobi та OKCoin.

Сьогодні BTCC — міжнародна біржа, що регулюється в декількох юрисдикціях, включаючи США, Канаду та Литву (ЄС). Ця платформа пропонує послуги з торгівлі на спотовому ринку, торгівлі ф'ючерсами з кредитним плечем та торгівлі токенізованими активами (наприклад, акціями, золотом). Ця різноманітність робить платформу дуже привабливою для досвідчених трейдерів.

З 2011 року біржа жодного разу не була зламана, регулярно публікує Proof of Reserves і має резервний фонд понад $21 млн. У 2025 році BTCC отримала нагороду BeInCrypto 100 Awards у номінації «» як «Найкраща централізована біржа (Вибір спільноти)».

До кінця 2025 року кількість користувачів перевищила 11 млн, річний обсяг торгів досяг $775 млрд. Особливе зростання показали RWA-ф'ючерси ($53,1 млрд). Платформа інтегрована з TradingView і запустила копі-трейдинг для початківців та професіоналів.

Які види торгівлі пропонує BTCC?

За понад 15 років BTCC зарекомендувала себе як платформа для професійної торгівлі. Окрім спотових угод, біржа пропонує ф'ючерси та токенізовані активи, орієнтуючись як на довгострокових інвесторів, так і на активних трейдерів. Користувачі можуть торгувати BTC, ETH або SOL без відкриття брокерського рахунку, а також інвестувати в акції Tesla, Apple або золото.

1. Спотова торгівля

Торгівля на BTCC в першу чергу орієнтована на початківців та інвесторів, які бажають володіти реальними криптовалютами. Доступно понад 300 криптовалют, включаючи BTC, ETH, SOL та XRP.

Користувачі купують і продають токени за ринковою ціною і, за необхідності, можуть перевести їх на зовнішні гаманці.

2. Крипто-ф'ючерси

Ф'ючерсна торгівля є основою діяльності BTCC. З понад 400 контрактами та кредитним плечем до 500x платформа входить до числа небагатьох майданчиків, які на регульованій основі пропонують такі високі опції кредитного плеча.

Виконання ордерів стабільне і забезпечує низьке прослизання навіть у періоди волатильності ринку. Завдяки цьому з невеликим капіталом можна відкривати великі позиції — це явна перевага для досвідчених трейдерів, які прагнуть максимізувати прибутковість.

3. Токенізовані RWA-ф'ючерси

Крім криптовалют, BTCC пропонує токенізовані деривативи на акції та сировинні товари. Серед популярних ринків — TSLAUSDT (Tesla), AAPLUSDT (Apple) і GOLDUSDT (золото), що відкриває інвесторам у криптовалюту можливості для диверсифікації портфеля за рахунок класичних класів активів.

Функції BTCC

Конкурентоспроможність BTCC зумовлена не тільки торговими пропозиціями, але й широким спектром сервісів, які полегшують початок роботи та роблять повсякденне використання більш комфортним. Окрім копі-трейдингу та демо-версії для безризикової практики, до розширеного переліку послуг входять бонусні програми, власна академія, а також VIP-моделі.

1. Демо-трейдинг

BTCC пропонує демо-рахунок зі 100 000 віртуальних USDT, який точно імітує реальне торгове середовище. Як новачки, так і досвідчені трейдери використовують його для тестування стратегій без ризику втрати реальних коштів.

2. Копітрейдинг

Система копітрейдингу дозволяє менш досвідченим користувачам всього за кілька кліків переймати стратегії професійних трейдерів. Показники ефективності, рівні ризику та минулі результати доступні для прозорого перегляду, що дозволяє новачкам цілеспрямовано обирати приклади для наслідування.

Таким чином, навіть новачки отримують реальні можливості для заробітку, одночасно отримуючи вигоду від навчального ефекту, заснованого на досвіді

3. Торгові інструменти та графіки

Очевидним плюсом є тісна інтеграція з TradingView, який вважається світовим стандартом для аналізу графіків.

На BTCC користувачі можуть безпосередньо отримувати доступ до ліній тренду, осциляторів, цінових моделей та безлічі технічних індикаторів — не залишаючи платформи.

Завдяки цьому трейдери користуються перевагами професійного аналітичного середовища та водночас інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

Чи надійна BTCC? Безпека та регулювання

Доказ резервів (PoR) та прозорість

BTCC продовжує залишатися однією з небагатьох криптовалютних бірж, які в питаннях прозорості та фінансової стійкості значно перевершують середньогалузеві показники.

Останній звіт PoR від 15 січня 2026 року (UTC+0) знову підтверджує повне та значне покриття всіх відповідних коштів клієнтів.

Технічні механізми безпеки

Холодні гаманці з мультипідписом: понад 95 % депозитів зберігаються в автономному режимі, а для виведення коштів потрібно кілька підписів.

понад 95 % депозитів зберігаються в автономному режимі, а для виведення коштів потрібно кілька підписів. Розділення коштів клієнтів: кошти клієнтів суворо відокремлені від коштів компанії і не використовуються у власних цілях.

кошти клієнтів суворо відокремлені від коштів компанії і не використовуються у власних цілях. Двофакторна аутентифікація (2FA): потрібна для входу в систему та виведення коштів, додатково здійснюється моніторинг історії входів.

потрібна для входу в систему та виведення коштів, додатково здійснюється моніторинг історії входів. Уся передача даних захищена, крім того, BTCC відповідає міжнародним стандартам у сфері платежів.

KYC/AML та регулювання