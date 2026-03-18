Криптобіржа OKX оголосила про запуск нової освітньої програми зі скальпінгу у співпраці з командою Peterson Trade. Ініціатива спрямована на користувачів, які прагнуть опанувати нову стратегію трейдингу та вдосконалити свої навички на крипторинку.
18 березня 2026, 14:59
OKX розвиває криптоосвіту: курс зі скальпінгу та винагороди для учасників
Програма включає інтенсивний курс із чотирьох уроків, що охоплюють ключові аспекти скальпінгу — від налаштування торгового терміналу до психології трейдингу. Після завершення навчання учасники зможуть закріпити отримані знання на практиці, виконуючи спеціальні торгові завдання. У рамках програми передбачена система винагород: за активну участь користувачі можуть отримати бонуси до 20 USDT, а також підписку на TradingView Essential.
Щоб долучитися до навчання, необхідно:
- натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії;
- переглянути всі 4 навчальні уроки;
- виконати торгові завдання;
- отримати винагороди.
Освітня програма буде корисною як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, які хочуть глибше зрозуміти стратегію скальпінгу та підвищити ефективність своєї торгівлі.
За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.
Джерело: Мінфін
