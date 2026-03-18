OKX розвиває криптоосвіту: курс зі скальпінгу та винагороди для учасників

Криптобіржа OKX оголосила про запуск нової освітньої програми зі скальпінгу у співпраці з командою Peterson Trade. Ініціатива спрямована на користувачів, які прагнуть опанувати нову стратегію трейдингу та вдосконалити свої навички на крипторинку.

Програма включає інтенсивний курс із чотирьох уроків, що охоплюють ключові аспекти скальпінгу — від налаштування торгового терміналу до психології трейдингу. Після завершення навчання учасники зможуть закріпити отримані знання на практиці, виконуючи спеціальні торгові завдання. У рамках програми передбачена система винагород: за активну участь користувачі можуть отримати бонуси до 20 USDT, а також підписку на TradingView Essential.

Щоб долучитися до навчання, необхідно:

натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії;

переглянути всі 4 навчальні уроки;

виконати торгові завдання;

отримати винагороди.

Освітня програма буде корисною як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, які хочуть глибше зрозуміти стратегію скальпінгу та підвищити ефективність своєї торгівлі.

