18 березня 2026, 16:10

Банк розвитку Ради Європи схвалив виділення Україні ще 100 мільйонів євро для програми «єВідновлення»

Банк розвитку Ради Європи схвалив виділення Україні ще 100 мільйонів євро для програми «єВідновлення». Це вже третій етап фінансування проєкту HOME — компенсація за знищене житло внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Про це 18 березня повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, схвалення запиту Мінрозвитку на додаткове фінансування відбулося під час щорічного засідання адміністративної ради БРРЄ у Варшаві.

Кулеба також нагадав, як працює механізм компенсацій, зазначивши, що у його межах люди, які втратили житло, отримують житлові сертифікати і використовують їх для придбання нової оселі.

«За попередні два етапи фінансування в межах програми HOME житло придбали понад 6 000 родин, а усі виділені кошти були використані повністю. Нове фінансування дозволить забезпечити житлом ще понад 3 000 родин, які вже отримали сертифікати», — сказав міністр.

Загалом у межах програми «єВідновлення» нові домівки придбали понад 26 тисяч родин. Втім, наразі у реєстрі — 324 тисячі пошкоджених і знищених об'єктів, із них понад 285 тисяч — житлові.

9 березня Кулеба інформував, що керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм для відновлення України на 1,5 мільярда євро.

Що відомо про програму «єВідновлення»

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

З травня 2023 року стартувала державна програма «єВідновлення», за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку «Дія» і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
