Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
18 березня 2026, 13:57

Мільйон доларів на «авторському токені»: у Києві викрили організаторів масштабної криптопіраміди

Правоохоронці Києва спільно з Кіберполіцією припинили діяльність злочинної групи, яка під виглядом криптопроєкту ошукала громадян на суму близько $1 мільйона. Зловмисники обіцяли надприбутки від інвестицій у власний криптовалютний токен, проте насправді вибудували класичну фінансову піраміду. Про це повідомляє пресслужба Головного управління поліції у Києві.

Мільйон доларів на «авторському токені»: у Києві викрили криптопіраміду
Фото: pixabay

Як працювала схема: залучення блогерів

За даними слідства, починаючи із 2022 року члени угруповання розгорнули на території України діяльність цілої мережі фінансових пірамід. Зловмисники пропонували громадянам інвестувати у власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток. Проєкт позиціонувався як платформа у сфері криптоіндустрії, яка нібито створює нові продукти для популяризації криптовалюти та дозволяє користувачам отримувати дохід.

Фактично ж схема функціонувала за принципом мережевого маркетингу з ознаками фінансової піраміди. Прибуток учасникам обіцяли за рахунок залучення нових інвесторів, а виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій.

Популяризацію проєкту забезпечували його засновник разом із дружиною, які активно просували платформу в соцмережі Instagram. До рекламування також долучилися інші блогери, які закликали своїх підписників інвестувати кошти в зазначений проєкт. Комунікація з потенційними клієнтами здійснювалася через популярний месенджер, де від імені представників компанії проводилися консультації щодо інвестування.

Поліцейські встановили, що учасники схеми мали досвід у сфері інформаційних технологій. Вони забезпечили створення й технічне функціонування онлайн-платформи. Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію та поповнювали власні рахунки, розраховуючи на отримання прибутку від інвестицій.

Обшуки та наслідки

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів на території Хмельницької, Одеської, Чернігівської та Полтавської областей. Вилучено комп'ютерну техніку, нотатки та автомобіль.

Одному з учасників схеми слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
