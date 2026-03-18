Кількість власників XRP перевищила 7,7 млн, стейблкоїн від PayPal стане доступним ще у 68 країнах: що нового

XRP б'є рекорди: кількість власників перевищила 7,7 млн, а капіталізація обігнала BNB

Криптовалюта XRP демонструє вражаючу динаміку, оновлюючи історичні максимуми за кількістю прихильників. За даними аналітиків Santiment, вперше за 13 років існування проєкту кількість холдерів токена перетнула позначку в 7,7 млн.

Сплеск активності в мережі XRP Ledger, зафіксований 16 березня 2026 року, спровокував зростання ціни активу на 14% лише за дві доби. Наразі монета торгується в районі $1,5.

Останні 24 години стали визначальними для ринкових показників альткоїна:

Капіталізація сягнула $92,2 млрд, що дозволило XRP випередити BNB ($90,9 млрд) і посісти вищу сходинку в рейтингу найбільших криптовалют.

Обсяг торгів зріс на 60%, перевищивши $5,2 млрд.

Відкритий інтерес: на платформі Binance цей показник підскочив на 59% порівняно з жовтнем минулого року. Трейдери активно відкривають нові позиції, що свідчить про високу впевненість у подальшому відновленні курсу.

Ключовим фактором нинішнього «ралі» стали роздрібні інвестори з Південної Кореї. За даними DL News, основну активність проявляє вікова група 40−50 років.

Чому вони обирають XRP:

Репутація та знайомість: для корейських трейдерів середнього віку XRP є одним із найбільш зрозумілих та впізнаваних активів.

Перетік капіталу: інвестори масово виходять із іноземних акцій, що демонструють падіння, і переспрямовують кошти у крипторинок.

Домінування на біржах: на найбільших місцевих майданчиках (Upbit та Bithumb) на частку XRP припадає майже 19% усіх спотових угод. Добовий обсяг торгів в країні перевищив $621 млн.

Окрім роздрібного хайпу, активності додає стабільний притік капіталу в спотові XRP-ETF. На відміну від початку року, коли на ринку домінував продаж активів для покриття збитків (делевереджинг), зараз інвестори налаштовані на довгострокове утримання позицій.

Cango звітує про $452,8 млн збитків за перший рік майнінгу біткоїна

Майнінгова компанія Cango оприлюднила фінансові результати за 2025 рік, які виявилися вкрай невтішними для інвесторів. Попри видобуток криптовалюти у промислових масштабах, чистий збиток фірми сягнув $452,8 млн.

Фінансовий директор компанії Майкл Чжан пояснив такі цифри значними витратами на трансформацію бізнес-моделі та високою волатильністю крипторинку.

За підсумками року Cango продемонструвала наступні результати:

Виторг склав $688,1 млн, з яких майже вся сума ($675,5 млн) була отримана безпосередньо від майнінгу.

Обсяг видобутку: компанія виробила 6 594,6 BTC (в середньому по 18 монет на день).

Витрати: операційні видатки перевищили $1,1 млрд. Найбільшими статтями стали амортизація обладнання ($338,3 млн) та переоцінка кредитів під заставу біткоїна ($96,5 млн).

Кінець року став для Cango найбільш складним. У четвертому кварталі збиток склав $285 млн.

Головна проблема полягає у вартості видобутку:

Собівартість 1 BTC для компанії зросла до $106 251.

При поточній ринковій ціні біткоїна близько $73 900, діяльність компанії стала фактично збитковою. Кожна видобута монета зараз приносить фірмі чистий мінус.

Інвестори відреагували на звітність масовим розпродажем активів. Відразу після публікації акції Cango впали на 16,67%. Загалом за останній рік капіталізація компанії скоротилася на 62%, що ставить під питання ефективність обраної стратегії агресивної трансформації у майнера.

Зелене світло від регулятора: CFTC дозволила гаманцю Phantom працювати в США без брокерської ліцензії

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) видала офіційний лист про відсутність заперечень (no-action letter) щодо діяльності популярного криптогаманця Phantom. Це рішення фактично звільняє компанію від необхідності реєструватися як брокер-посередник (IB) для надання певних послуг американським користувачам.

Документ, підготовлений Відділом учасників ринку CFTC, є відповіддю на прямий запит Phantom Technologies.

Згідно з роз’ясненням регулятора, Phantom може продовжувати роботу без реєстрації брокером, якщо дотримуватиметься визначених умов. Ключові тези позиції розробників:

Некастодіальний статус: Phantom працює виключно як програмний інтерфейс, що з'єднує користувачів із зареєстрованими біржами.

Відсутність контролю: гаманець не зберігає кошти клієнтів і не бере на себе зобов’язання класичного фінансового посередника.

Регуляторна чіткість: це рішення дозволяє компанії розвивати продукт у правовому полі США, не підпадаючи під надмірний тиск складних брокерських правил.

PayPal масштабує свій стейблкоїн: PYUSD стане доступним ще у 68 країнах

Компанія PayPal готується до масштабної експансії свого стейблкоїна — PYUSD. Починаючи з березня 2026 року, стейблкоїн вийде за межі ринків США та Великої Британії, охопивши ще 68 нових юрисдикцій у Південній Америці, Африці та Азії. Про це в інтерв'ю Fortune повідомила очільниця криптопідрозділу компанії Мей Забанех.

Нова хвиля впровадження орієнтована на регіони, де традиційні банківські послуги є важкодоступними, а національні валюти страждають від високої інфляції. Ключові регіони: Південна Америка (зокрема Колумбія та Перу), Африка (Уганда) та країни Азії.

Мета — спрощення транскордонних переказів та надання людям надійного інструменту для збереження купівельної спроможності.

«Ми відкриваємо доступ до фінансових послуг там, де вони найбільш необхідні, особливо в місцях, де гостро відчуваються проблеми з місцевими валютами», — зазначила Забанех.

Клієнти PayPal у цих країнах зможуть не лише здійснювати миттєві перекази у PYUSD, а й отримувати пасивний дохід. Компанія пропонує винагороду за зберігання активу на балансі (у США ця ставка наразі становить 4% річних).

Повний перелік із 68 країн наразі не розкривається, хоча загалом сервіс PayPal працює у 200 юрисдикціях.