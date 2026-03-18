Курс валют на середу: долар подешевшав в банках та обмінниках

У середу, 18 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 13 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,70−44,24 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,12−44,25, євро — 51,00−51,21 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,80−43,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,49−50,52 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту