У середу, 18 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.
18 березня 2026, 10:56
Курс валют на середу: долар подешевшав в банках та обмінниках
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 13 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,70−44,24 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,12−44,25, євро — 51,00−51,21 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,80−43,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,49−50,52 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі