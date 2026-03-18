Від Люксембурга до Відня: де житло в Європі коштує найдорожче

У 2026 році ринок житлової нерухомості в Європі продовжує демонструвати значну різницю у вартості квартир і будинків залежно від країни та рівня економічного розвитку. Найдорожчим містом для купівлі житла стала столиця Люксембургу, тоді як найдоступніші квартири можна знайти у Скопʼє — столиці Північної Македонії. Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Rational FX, пише Visitukraine.today.

Де в Європі найдорожче житло?

За даними дослідження, у 2026 році найдорожчою столицею Європи для купівлі житла став Люксембург. Середня вартість нерухомості тут перевищує 961 тисячу євро, а ціна за квадратний метр становить понад 11 тисяч євро. Крім високих цін на купівлю квартир, Люксембург також має одні з найвищих орендних ставок у Європі.

Аналітики пояснюють таку ситуацію кількома факторами:

обмежена пропозиція житла;

дефіцит вільної землі для нової забудови;

стабільний приплив іноземної робочої сили.

Водночас країна має й один із найвищих рівнів доходів у Європі. Середня річна зарплата у Люксембурзі становить майже 83 тисячі євро, що робить країну одним зі світових лідерів за рівнем оплати праці.

До трійки найдорожчих столиць Європи за цінами на житло також увійшли Копенгаген і Берн.

ТОП-10 найдорожчих столиць Європи для купівлі житла

За даними Rational FX, рейтинг столиць із найвищими цінами на житлову нерухомість у 2026 році виглядає так:

Люксембург — середня вартість житла 961 333 євро

Копенгаген — 916 333 євро

Берн — 852 976 євро

Лондон — 794 333 євро

Париж — 727 000 євро

Рейк’явік — 615 667 євро

Лісабон — 576 667 євро

Берлін — 569 333 євро

Амстердам — 546 667 євро

Відень — 538 000 євро

Як видно з рейтингу, до списку потрапили переважно столиці Західної та Північної Європи — регіонів із високим рівнем економічного розвитку, стабільним попитом на житло та значною присутністю міжнародних компаній.

Де житло найдешевше

На іншому кінці рейтингу опинилися міста Балканського регіону. Найдоступнішою столицею Європи для купівлі житла у 2026 році стало Скопʼє, столиця Північної Македонії. Середня вартість квартири тут становить близько 65 тисяч євро.

До трійки столиць із найнижчими цінами на нерухомість також увійшли Сараєво — приблизно 132 000 євро та Бухарест — близько 135 500 євро.

Експерти пояснюють нижчі ціни кількома факторами: