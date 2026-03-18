Від Люксембурга до Відня: де житло в Європі коштує найдорожче

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2026, 9:23

Від Люксембурга до Відня: де житло в Європі коштує найдорожче

У 2026 році ринок житлової нерухомості в Європі продовжує демонструвати значну різницю у вартості квартир і будинків залежно від країни та рівня економічного розвитку. Найдорожчим містом для купівлі житла стала столиця Люксембургу, тоді як найдоступніші квартири можна знайти у Скопʼє — столиці Північної Македонії. Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Rational FX, пише Visitukraine.today.

Де в Європі найдорожче житло?

За даними дослідження, у 2026 році найдорожчою столицею Європи для купівлі житла став Люксембург. Середня вартість нерухомості тут перевищує 961 тисячу євро, а ціна за квадратний метр становить понад 11 тисяч євро. Крім високих цін на купівлю квартир, Люксембург також має одні з найвищих орендних ставок у Європі.

Аналітики пояснюють таку ситуацію кількома факторами:

  • обмежена пропозиція житла;
  • дефіцит вільної землі для нової забудови;
  • стабільний приплив іноземної робочої сили.

Водночас країна має й один із найвищих рівнів доходів у Європі. Середня річна зарплата у Люксембурзі становить майже 83 тисячі євро, що робить країну одним зі світових лідерів за рівнем оплати праці.

До трійки найдорожчих столиць Європи за цінами на житло також увійшли Копенгаген і Берн.

ТОП-10 найдорожчих столиць Європи для купівлі житла

За даними Rational FX, рейтинг столиць із найвищими цінами на житлову нерухомість у 2026 році виглядає так:

  • Люксембург — середня вартість житла 961 333 євро
  • Копенгаген — 916 333 євро
  • Берн — 852 976 євро
  • Лондон — 794 333 євро
  • Париж — 727 000 євро
  • Рейк’явік — 615 667 євро
  • Лісабон — 576 667 євро
  • Берлін — 569 333 євро
  • Амстердам — 546 667 євро
  • Відень — 538 000 євро

Як видно з рейтингу, до списку потрапили переважно столиці Західної та Північної Європи — регіонів із високим рівнем економічного розвитку, стабільним попитом на житло та значною присутністю міжнародних компаній.

Де житло найдешевше

На іншому кінці рейтингу опинилися міста Балканського регіону. Найдоступнішою столицею Європи для купівлі житла у 2026 році стало Скопʼє, столиця Північної Македонії. Середня вартість квартири тут становить близько 65 тисяч євро.

До трійки столиць із найнижчими цінами на нерухомість також увійшли Сараєво — приблизно 132 000 євро та Бухарест — близько 135 500 євро.

Експерти пояснюють нижчі ціни кількома факторами:

  • нижчими доходами населення;
  • повільнішим економічним розвитком;
  • невисоким рівнем іноземного попиту на нерухомість.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Андрій М***к и 55 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами