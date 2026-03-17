До закриття міжбанку у вівторок, 17 березня, курс долара знизився на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу, євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
17 березня 2026, 17:33
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 17 березня
|
Закриття 17 березня
|
Зміни
|
43,98/44,01
|
43,80/43,84
|
18/17
|
50,55/50,58
|
50,52/50,56
|
3/2
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,35 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,09 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,25−44,36, євро — 51,00−51,20 грн.
Джерело: Мінфін
