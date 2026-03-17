Bitget розширює спотовий ринок, додаючи токенізовані акції, ETF і дорогоцінні метали Ondo

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа , розширює свій спотовий ринок за рахунок нової лінійки токенізованих активів від Ondo Global Markets, об'єднуючи провідні американські акції, індексні ETF і дорогоцінні метали в єдине торгове середовище поряд із цифровими активами. Запуск додає новий рівень до мультиактивної моделі Bitget , дозволяючи користувачам торгувати криптовалютами та традиційними фінансовими інструментами одночасно, цілодобово, в межах одного акаунта на базі USDT.

Нові лістинги включають одні з найвідоміших активів глобального ринку. У сегменті акцій представлені Tesla (TSLAon), NVIDIA (NVDAon), Apple (AAPLon), Alphabet (GOOGLon), Microsoft (MSFTon), Amazon (AMZNon), Meta (METAon) та AMD (AMDon).

Також користувачам стане доступна ширша ринкова експозиція через індексні ETF, включаючи SPYon, IVVon, QQQon, IWMon та ITOTon. Окрім цього, додані активи, прив’язані до сировинних ринків, такі як IAUon і SLVon, що дає можливість напряму працювати з інструментами, пов’язаними із золотом і сріблом, через той самий спотовий інтерфейс, який використовується для торгівлі криптовалютами.

Цей запуск продовжує розвиток співпраці між Bitget і Ondo, яка активно розширювалася протягом останніх місяців. У вересні 2025 року Bitget і Bitget Wallet надали доступ до понад 100 токенізованих активів через Ondo Finance. Нещодавно партнерство було посилено додаванням 98 нових токенізованих акцій США та ETF.

Bitget також відзначає значне зростання інтересу до цього напряму: за даними компанії, торгівля токенізованими акціями Ondo займала близько 73% ринкової частки на початку грудня та зросла приблизно до 89% наприкінці місяця, що відображає швидке зростання попиту користувачів на доступ до глобальних ринків через блокчейн. Наразі Ondo Global Markets є найбільшим постачальником токенізованих акцій у світі.

На відміну від традиційного доступу до ринків, обмеженого брокерською інфраструктурою та фіксованими торговими сесіями, нові спотові інструменти доступні для торгівлі у режимі 24/7. Користувачі можуть купувати та продавати ці активи в будь-який час через спотову платформу Bitget, оперативно реагуючи на макроекономічні події, корпоративну звітність і зміни ринкових настроїв навіть у вихідні дні. Такий підхід відповідає загальному тренду розвитку токенізованих активів, де користувачі очікують такої ж швидкості та доступності, як на крипторинку.

«Рух ринків більше не обмежений часом, а очікування користувачів виходять за межі поділу між криптовалютами та традиційними фінансами. Це розширення з Ondo дозволяє інтегрувати одні з найпопулярніших акцій, індексних інструментів і дорогоцінних металів у наш спотовий ринок у форматі, який відповідає звичкам сучасних трейдерів», — зазначила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен.

«Bitget тепер пропонує токенізовані акції поряд із криптовалютами, перетворюючись на універсальний застосунок, що працює на базі Ondo», — заявив президент Ondo Finance Ієн Де Боде. «Токенізовані акції, ETF і сировинні активи Ondo доступні для торгівлі на всіх платформах Bitget і в значних обсягах».

Останній запуск просуває стратегію Bitget Global Alpha in One та посилює модель Universal Exchange, яка об'єднує криптовалюти, токенізовані реальні активи та традиційні фінансові інструменти в єдиній екосистемі.