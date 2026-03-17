17 березня 2026, 13:50

Bitget запрошує афіліатів розділити «Відсутні 40%» доходу та оголошує призовий фонд $1 млн USDT

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), запрошує трейдерів та контент-кріейторів отримати свою частку доходу, яку більшість бірж зазвичай залишають собі. Кампанія The Missing 40% стартує сьогодні з призовим фондом $1 млн USDT і базується на простому принципі: гарантовані 40% комісій, що генеруються спільнотою афіліата, повертаються самому афіліату.

Програма вже показала значні результати: понад $20 млн виплачено у вигляді комісій більш ніж 300 000 зареєстрованих афіліатів по всьому світу, а обсяг торгів користувачів, залучених через партнерів, перевищив $600 млрд за останні 30 днів. Кампанія The Missing 40% націлена на залучення нової хвилі кріейторів, менеджерів спільнот та активних трейдерів, які поки що не монетизують трафік, який вони вже створюють.

Механіка програми проста: як тільки залучений користувач досягає обсягу торгів у $10 000 протягом перших 30 днів, афіліат отримує 40% комісії з кожної угоди цього користувача пожиттєво. Такий рівень винагороди з першого дня є одним із найвищих у галузі.

Для роздрібних трейдерів, які не мають власної аудиторії,Bitget пропонує формат self-affiliate — можливість повертати 40% власних торгових комісій без потреби вести спільноту.

Афіліати отримують доступ до персоналізованої панелі керування з щомісячною аналітикою, включно з даними про конверсії, зароблені комісії та поведінку користувачів. Це дозволяє чітко відслідковувати, як активність залучених користувачів трансформується в дохід.

Процес подання заявки максимально спрощений: для участі достатньо мати 100 підписників у соцмережах або 500 учасників спільноти, а розгляд заявки займає близько 24 годин. Bitget навмисно встановив низький поріг входу, щоб дати можливість розвиватися навіть невеликим кріейторам, на відміну від програм конкурентів із більш жорсткими вимогами.

«Контент-кріейтори та творці спільнот вкладають реальні зусилля у розвиток своєї аудиторії, і саме ця робота безпосередньо впливає на торгову активність на платформі. Ми вважаємо важливим, щоб вони отримували справедливе винагородження. Кампанія The Missing 40% — це наш спосіб показати, що ми серйозно ставимося до цього партнерства: постійні 40% з першого дня, пожиттєві виплати і жодних складних умов для участі», — зазначила CEO Bitget Грейсі Чен.

Призовий фонд $1 млн USDT включає бонуси за участь, активацію та досягнення певних етапів. Афіліати, які подадуть заявку в період кампанії, отримають пакет бонусів для ф’ючерсної торгівлі на суму 600 USDT після затвердження.

Запуск програми відбувається після ініціативи Boost Month, проведеної в листопаді 2025 року, яка сприяла значному зростанню числа афіліатів та залученості спільноти на платформі Bitget.

Джерело: Мінфін
