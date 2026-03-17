Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
17 березня 2026, 14:54

Фатальний підпис: користувач втратив $1,76 млн у USDC через Permit-транзакцію після зламу

Криптоспільнота сколихнулася через черговий масштабний інцидент: один із користувачів став жертвою фішингової атаки, втративши $1,76 млн у USDC. Причиною стало підписання шкідливої транзакції типу Permit, яка дозволила зловмисникам безперешкодно вивести кошти з гаманця. Фахівці з безпеки GoPlus та представники OKX розібрали інцидент, щоб з'ясувати, як саме хакерам вдалося обійти захист.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як працювала схема

Згідно з результатами розслідування, проблема полягала не у вразливості самого криптогаманця, а у повному компрометуванні пристрою користувача (комп'ютера або смартфона).

  • Зараження пристрою: ймовірно, через вірус, троян або шкідливий плагін хакери отримали контроль над операційною системою.
  • Маніпуляції з кодом: зловмисники підмінили JavaScript-код безпосередньо на вебсторінках, з якими взаємодіяв користувач.
  • Підпис Permit: використовуючи функцію Permit (яка дозволяє давати дозвіл на переказ токенів без оплати комісії в нативній валюті), хакери підсунули жертві шкідливий запит. Оскільки пристрій був під контролем вірусу, інтерфейс гаманця міг відображати хибну інформацію.

Позиція OKX

У відповідь на чутки про можливий баг, команда OKX офіційно заявила, що їхній Web3-гаманець працює справно. У компанії підкреслили, що Web3-гаманець працює за Self-custody моделью — приватні ключі зберігаються лише на пристрої клієнта.

Експерти також зазначили, якщо ваш пристрій заражений кейлогером (програмою, що фіксує натискання клавіш), жоден гаманець — чи то OKX, чи то MetaMask — не зможе гарантувати безпеку.

«Це все одно, що злодій стоїть у вас за спиною і бачить усе, що ви вводите», — підкреслили в компанії.

Принцип «Чотирьох не» від GoPlus

Експерти GoPlus наголошують, що в ситуації, коли ваш пристрій скомпрометований, технічні засоби гаманця безсилі. Вони закликають дотримуватися чотирьох базових правил антифішингу:

  • Не переходити за підозрілими або незнайомими посиланнями.
  • Не встановлювати програмне забезпечення з неперевірених джерел.
  • Не підписувати транзакції, зміст яких ви не розумієте на 100%.
  • Не переказувати кошти на адреси, які не пройшли верифікацію.

Гаманці зловмисників

Фахівці вже ідентифікували кілька гаманців, на які було виведено вкрадені активи. Користувачам рекомендують бути пильними та використовувати захисні плагіни, які здатні блокувати шкідливі скрипти та підозрілі запити на підпис у реальному часі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами