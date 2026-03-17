$500 млн ліквідацій на тлі зростання біткоїна та штраф криптобіржі Bithumb на $24 млн: що нового

Зростання біткоїна до $76 000 спричинив ліквідації на пів мільярда доларів

Вночі 17 березня ціна біткоїна в моменті досягла позначки $76 000. Ралі триває вже восьмий день поспіль.

За останню добу на крипторинку було примусово закрито позицій на загальну суму майже $500 млн. Головний удар припав на «шортистів» — тих, хто відкривав короткі позиції, очікуючи на корекцію ціни.

Розподіл ліквідацій:

Короткі позиції (Short): втрати склали $329,09 млн.

Довгі позиції (Long): попри ріст ринку, ліквідовано позицій на $161,76 млн.

Збитки зафіксували 127 126 трейдерів.

У розрізі активів найбільше втрат припало на лідерів ринку. Ліквідації за біткоїном склали $181,69 млн, а за Ethereum — $166,59 млн.

Цікаво, що попри впевнене зростання курсу, загальний настрій інвесторів залишається обережним. Індекс страху та жадібності наразі перебуває на рівні 44 пунктів, що відповідає зоні страху.

Хоча за останній тиждень показник зріс на 17 пунктів, ринок ще не перейшов у фазу ейфорії. Це свідчить про те, що багато гравців все ще не вірять у стійкість поточного ралі та побоюються раптового обвалу.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $74 251. За добу актив зріс на 0,79%.

Рекордний штраф у Південній Кореї: криптобіржу Bithumb покарали на $24 млн за порушення

Південнокорейська криптобіржа Bithumb опинилася в центрі гучного скандалу. Фінансові регулятори країни наклали на платформу безпрецедентний штраф у розмірі 36,8 млрд вон (близько $24,5 млн) та запровадили жорсткі обмеження на її діяльність.

Причиною санкцій стало систематичне нехтування правилами протидії відмиванню грошей (AML), повідомляє агентство Yonhap.

Під час перевірки державні органи виявили приголомшливу кількість порушень — 6,65 млн випадків. Більшість із них стосуються:

Неналежної перевірки осіб клієнтів (процедури KYC).

Порушень лімітів на транзакції.

Недотримання стандартів фінансової звітності.

Зокрема, біржа обробила понад 45 тисяч переказів, пов’язаних із 18 іноземними криптосервісами, які не мали офіційної реєстрації в Південній Кореї. Регулятори наголосили, що неодноразово просили Bithumb припинити співпрацю з нелегальними партнерами, проте керівництво біржі ігнорувало ці вимоги.

Окрім фінансового стягнення, Підрозділ фінансової розвідки (FIU) ввів обмеження строком на пів року — з 27 березня по 26 вересня 2026 року.

Інвестиційний бум: криптофонди залучили понад $1 млрд за тиждень на фоні запуску нових ETF

Криптовалютні інвестиційні продукти демонструють стійку позитивну динаміку. За даними аналітиків CoinShares, протягом тижня з 9 по 13 березня притік капіталу в сектор склав $1,06 млрд. Це вже третій поспіль тиждень активного зростання інтересу з боку великих гравців.

Загальний обсяг активів під управлінням (AUM) збільшився на 9,4%, досягнувши вражаючої позначки у $140 млрд.

Абсолютним лідером залишається американський ринок, який забезпечив 96% усіх надходжень. Інші регіони продемонстрували значно скромніші результати:

Гонконг: +$23,1 млн.

Канада: +$19,4 млн.

Швейцарія: +$10,4 млн.

Водночас у Німеччині вперше з початку 2026 року зафіксовано негативний тренд — за тиждень інвестори вивели з фондів $17,1 млн.

Інвестори продовжують робити ставку на лідерів ринку, розглядаючи їх як захисні активи в умовах економічної турбулентності.

Біткоїн залучив $793 млн. Сумарний притік за останні три тижні склав $2,2 млрд, що дозволило майже повністю нівелювати попередній період затяжного відтоку коштів. Цікаво, що інструменти для ставок на падіння (short-bitcoin) також отримали невелику підтримку у розмірі $8,1 млн.

Фонди на базі Ethereum поповнилися на $315 млн. Потужним стимулом став запуск нового продукту від фінансового гіганта BlackRock. 12 березня на біржі Nasdaq стартували торги iShares Staked Ethereum Trust (ETHB), який лише за перші дні зібрав понад $45,65 млн.

На противагу загальному оптимізму, інтерес до XRP продовжує згасати. Продукти на базі цього активу втрачають кошти другий тиждень поспіль — цього разу відтік склав $76 млн.

Аналітики зазначають, що такий розподіл коштів свідчить про концентрацію капіталу в найбільш надійних та ліквідних інструментах, особливо після появи нових регульованих продуктів від інституційних гігантів.

Криптогігант Strategy нарощує резерви: придбано ще 22 337 BTC на $1,57 млрд

Компанія Strategy продовжує свою агресивну стратегію накопичення першої криптовалюти. Лише за один тиждень, з 9 по 15 березня 2026 року, фірма Майкла Сейлора поповнила свої запаси на 22 337 BTC, інвестувавши в актив вражаючі $1,57 млрд.

Наразі загальні крипторезерви Strategy досягли відмітки у 761 068 BTC.

Ця закупівля стала однією з п'яти найбільших в історії компанії. Ось ключові цифри угоди:

Середня ціна покупки склала $70 194 за монету. Цікаво, що це значно нижче за середню вартість усього портфеля фірми, яка наразі становить $75 696.

Загальні витрати: з серпня 2020 року Strategy спрямувала на купівлю біткоїнів загалом $57,61 млрд.

Для фінансування такої масштабної угоди компанія залучила кошти через фондовий ринок:

$1,18 млрд було отримано від продажу 11,9 млн привілейованих акцій Stretch (STRC).

$396 млн принесло розміщення 2,8 млн звичайних акцій класу MSTR.

Засновник компанії Майкл Сейлор зазначив, що інструменти STRC наразі демонструють найвищу ліквідність серед привілейованих паперів на ринку.

Варто зазначити, що Strategy не збавляє обертів: лише тижнем раніше компанія звітувала про придбання 17 994 BTC за $1,28 млрд. Послідовність таких дій підкреслює непохитну віру керівництва компанії у довгостроковий потенціал біткоїна як основного резервного активу.