Mozilla прибрала лисицю з логотипа Firefox: черговий маркетинговий трюк чи підготовка до редизайну

Компанія Mozilla замінила знаменитий логотип браузера Firefox із лисицею на своїх сторінках у більшості соціальних мереж на звичайну фіолетову кулю, спровокувавши хвилю невдоволення серед користувачів. Розробники обіцяють повернути символ наступного тижня, тоді як спільнота підозрює штучний підігрів інтересу перед масштабним оновленням інтерфейсу та ребрендингом.

Зникнення символу та реакція соцмереж

Цими вихідними з офіційних акаунтів Firefox в Instagram, Bluesky, Threads та на форумі Reddit (у підрозділі r/firefox) зникла впізнавана вогняна лисиця. Замість неї на аватарах з'явилася лише фіолетова сфера, що світиться — фактично це глобус зі старого логотипа, позбавлений будь-яких інших елементів: самої лисиці, вогню та хвоста. Єдиною великою платформою, де зберігся старий дизайн, залишається мережа X (колишній Twitter), проте виключно через те, що компанія припинила там активність.

В Instagram-акаунті з'явилося коротке відео з підписом: «Скоро повернуся, ця вогняна лисиця пішла трохи побраузити». На платформах Threads та Bluesky представники компанії були трохи конкретнішими, уточнивши, що символ «взяв перерву» і повернеться наступного тижня. Зміна аватарів переважно викликала роздратування аудиторії: на Reddit публікація під назвою «Поверніть лисицю» лише за добу зібрала понад 2500 голосів підтримки.

Штучний ажіотаж та оновлення «Nova»

Користувачі та розробники швидко розгледіли у цих діях класичний вірусний маркетинг. «Вони прибирають лисицю, всі обурюються або цікавляться, тема потрапляє в тренди соцмереж, і вони повертають її, коли до неї прикута загальна увага», — зазначив один із найпопулярніших коментаторів на Reddit.

Такі маніпуляції з логотипом збігаються в часі з внутрішньою розробкою масштабного оновлення інтерфейсу Firefox, що отримало кодову назву Nova. Відомо, що цей редизайн передбачає пом'якшення зовнішнього вигляду браузера та додавання пастельних градієнтів по всьому інтерфейсу. Тож оновлення логотипа паралельно з випуском Nova виглядало б цілком логічним кроком. Востаннє компанія оновлювала свою іконку сім років тому, у 2019-му, зробивши зображення лисиці більш плоским та спрощеним.

Крім того, наприкінці 2025 року розробники вже представили нового маскота на ім'я Kit, який наразі використовується лише на екранах вітання (онбордингу) та в брендових матеріалах. Видання OMG Ubuntu припускає, що саме цей персонаж може стати основою для оновленого головного логотипа браузера, замість того, щоб залишатися виключно елементом другорядної графіки.

Системна криза та фінансова залежність від Google

Загравання з аудиторією через зміну аватарів відбувається на тлі найгірших ринкових показників в історії браузера. Станом на початок 2026 року глобальна ринкова частка Firefox впала нижче 3%, тоді як Google Chrome утримує понад 65% ринку. При цьому фінансове виживання Mozilla критично залежить саме від корпорації Google: згідно з фінансовими звітами, близько 85% усіх доходів Mozilla формуються за рахунок угоди, за якою пошуковик Google встановлено за замовчуванням у Firefox.

Ба більше, нещодавні витоки ранніх макетів дизайну «Nova» демонструють, що розробники фактично відмовляються від власної ідентичності. Новий інтерфейс Firefox із його «плаваючими острівцями», вертикальними вкладками та динамічними кольорами, що підлаштовуються під шпалери робочого столу, є калькою з мови дизайну Google Material You та підходів конкурентного браузера Arc.