Курс валют на вівторок: долар втратив в банках 10 копійок

У вівторок, 17 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 1 копійку у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 4 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,35 грн. Євро купують за 50,35 грн, а продають за 51,09 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,25−44,39, євро — 51,10−51,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,98−44,01 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,55−50,58 грн/євро.

