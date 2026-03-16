Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
16 березня 2026, 17:30

Київ за пів року опустився на 50 сходинок в рейтингу найдорожчих міст Європи за цінами на житло

За останні пів року Київ спустився на 50 сходинок у рейтингу європейських міст з найдорожчим житлом. Як свідчить статистика Numbeo— найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості, сьогодні місто посідає 188-е місце (із 222 міст) з ціною 2345 євро за квадратний метр житла у центрі міста, пише Ліга.

Як змінилися ціни на житло

Наприкінці серпня 2025-го Київ займав 137-у сходинку у рейтингу міст за цінами на житло. Раніше у серпні 2024-го столиця України посідала 100-у позицію у переліку з ціною 2430 євро.

Водночас попри здешевлення вартості житла у Києві, за даними рейтингу, орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб зросли і становлять 84 476 (без орендної плати). Ще пів року тому зведена інформація про Київ визначала орієнтовні щомісячні витрати для сім'ї з чотирьох осіб на рівні 79 968 гривень.

Зросли і орієнтовні щомісячні витрати для самотньої особи — з 23 000 до 23 420 гривень (без витрат на житло). Станом на сьогодні Київ на 68,2% дешевший, ніж Нью-Йорк (без урахування оренди).

Numbeo заміряє не тільки ціни на нерухомість, а й вартість життя у місті, зокрема ціни на харчові продукти, в ресторанах, на транспорт та комунальні послуги. Ці показники порівнюються з аналогічними у Нью-Йорку.

Порівняно з Києвом, житло у столицях сусідніх до України держав посідають значно вищі позиції. Зокрема, Прага (столиця Чехії) займає 20-ту сходинку в рейтингу з ціною 8787 євро за квадратний метр, Варшава (Польща) — на 70ій сходинці (5397 євро), Братислава (Словаччина) — на 71ій (5338 євро).

За даними дослідження, топ-10 міст із найдорожчим житлом за останні шість місяців також зазнав змін. Лідерство за цінами на квартири сьогодні утримують міста Швейцарії, Німеччини, Великої Британії та Франції. Тут ціни за квадратний метр квартири у центрі міста подекуди у 10 разів дорожчі, ніж в українській столиці.

Де найдорожче житло

Найдорожчим згідно з рейтингом виявилось житло у Швейцарії — сім міст країни потрапили до топ-10 з цінами 13 000 — 28 000 євро за квадратний метр.

До п'ятірки найдешевших п'яти міст потрапили три українські: Одеса з ціною 1334 євро за квадратний метр (219-е місце у рейтингу), Дніпро — 949 євро (221-е місце) та Харків — 949 євро (останнє, 222-е місце).

Також 215-е місце у рейтингу посідає Львів з ціною 1742 євро за квадрат житла у центрі міста.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
ololo trololo
ololo trololo
16 березня 2026, 17:35
#
У всіх цих рейтингах мені завжди цікаво звідки власне дані
