Нацбанк визначив скільки будуть коштувати долар та євро у вівторок, 17 березня. Згідно з даними на сайті НБУ, гривня трохи подорожчала.
16 березня 2026, 15:35
Офіційний курс валют: долар, євро, польський злотий
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,08 грн. Це на 6 копійок менше, ніж у понеділок (44,14).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 50,58 грн, що на 9 копійок менше, ніж у понеділок (50,67).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на вівторок: 11,87 грн (у понеділок курс був 11,84 грн).
Джерело: Мінфін
