Офіційний курс валют: долар, євро, польський злотий

Нацбанк визначив скільки будуть коштувати долар та євро у вівторок, 17 березня. Згідно з даними на сайті НБУ , гривня трохи подорожчала.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 44,08 грн. Це на 6 копійок менше, ніж у понеділок (44,14).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 50,58 грн, що на 9 копійок менше, ніж у понеділок (50,67).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок: 11,87 грн (у понеділок курс був 11,84 грн).

