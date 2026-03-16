Нерухомість Дубаю під тиском війни: Goldman Sachs зафіксував різке падіння угод

Активність угод на ринку нерухомості ОАЕ різко знизилася з початку конфлікту, що триває на Близькому Сході, повідомляє Goldman Sachs, оскільки посилення регіональної невизначеності починає тиснути на попит на нерухомість, пише Investing.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогноз Goldman Sachs

Конфлікт, що вступає на третій тиждень, сколихнув ринки по всьому регіону і викликав волатильність енергетичних та фінансових активів. На цьому фоні аналітики Goldman на чолі з Харшем Мехтою заявили, що дані щодо операцій за початок березня показують явне уповільнення активності на ринку нерухомості.

Goldman Sachs повідомив, що загальна вартість угод у першій половині березня знизилася на 31% у річному обчисленні та на 51% у місячному обчисленні з початку конфлікту.

Падіння виявилося різкішим, ніж під час кількох попередніх потрясінь, що торкнулися ринку. Під час повеней у Дубаї у квітні 2024 року обсяг угод знизився приблизно на 19% у місячному вирахуванні, тоді як під час конфлікту між Іраном та Ізраїлем у листопаді 2024 року вони впали приблизно на 32% у місячному вирахуванні. У червні 2025 року обсяг угод знизився приблизно на 17% у місячному вирахуванні.

Слабкість стала більш вираженою другого тижня березня. Goldman Sachs повідомив, що вартість угод знизилася на 42% у річному обчисленні, «в основному за рахунок слабкості на вторинному ринку (зниження на 59% у річному обчисленні) та головним чином у сегменті вілл (-89% у річному обчисленні)».

Обсяги також різко знизилися за період. Goldman заявив, що загальний обсяг угод знизився на 38% у річному обчисленні, «в основному за рахунок сегмента житла, що будується (-52% у річному обчисленні) і головним чином квартир (-59% у річному обчисленні)».

Як змінилися ціни на нерухомість

Медіанні ціни на квартири за квадратний фут знизилися на 3% у річному обчисленні та на 8% у місячному вирахуванні за період з 01.03 по 12.03. Ціни на вілли залишилися вищими у річному обчисленні, виростаючи на 16% у річному обчисленні, хоча вони знизилися на 2% у порівнянні з попереднім місяцем.

Середня ціна за квадратний фут за всіма типами нерухомості зросла на 1% у річному обчисленні, але знизилася на 7% у місячному вирахуванні за той же період.

Акції Emaar Properties PJSC (DFM:EMAR), одного з найбільших девелоперів нерухомості ОАЕ та будівельника таких знакових проектів, як Burj Khalifa та Dubai Mall, впали майже на 40% від початку конфлікту, оскільки інвестори переглядають прогнози для сектору нерухомості регіону.