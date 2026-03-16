16 березня 2026, 15:10

Нерухомість Дубаю під тиском війни: Goldman Sachs зафіксував різке падіння угод

Активність угод на ринку нерухомості ОАЕ різко знизилася з початку конфлікту, що триває на Близькому Сході, повідомляє Goldman Sachs, оскільки посилення регіональної невизначеності починає тиснути на попит на нерухомість, пише Investing.

Прогноз Goldman Sachs

Конфлікт, що вступає на третій тиждень, сколихнув ринки по всьому регіону і викликав волатильність енергетичних та фінансових активів. На цьому фоні аналітики Goldman на чолі з Харшем Мехтою заявили, що дані щодо операцій за початок березня показують явне уповільнення активності на ринку нерухомості.

Goldman Sachs повідомив, що загальна вартість угод у першій половині березня знизилася на 31% у річному обчисленні та на 51% у місячному обчисленні з початку конфлікту.

Падіння виявилося різкішим, ніж під час кількох попередніх потрясінь, що торкнулися ринку. Під час повеней у Дубаї у квітні 2024 року обсяг угод знизився приблизно на 19% у місячному вирахуванні, тоді як під час конфлікту між Іраном та Ізраїлем у листопаді 2024 року вони впали приблизно на 32% у місячному вирахуванні. У червні 2025 року обсяг угод знизився приблизно на 17% у місячному вирахуванні.

Слабкість стала більш вираженою другого тижня березня. Goldman Sachs повідомив, що вартість угод знизилася на 42% у річному обчисленні, «в основному за рахунок слабкості на вторинному ринку (зниження на 59% у річному обчисленні) та головним чином у сегменті вілл (-89% у річному обчисленні)».

Обсяги також різко знизилися за період. Goldman заявив, що загальний обсяг угод знизився на 38% у річному обчисленні, «в основному за рахунок сегмента житла, що будується (-52% у річному обчисленні) і головним чином квартир (-59% у річному обчисленні)».

Як змінилися ціни на нерухомість

Медіанні ціни на квартири за квадратний фут знизилися на 3% у річному обчисленні та на 8% у місячному вирахуванні за період з 01.03 по 12.03. Ціни на вілли залишилися вищими у річному обчисленні, виростаючи на 16% у річному обчисленні, хоча вони знизилися на 2% у порівнянні з попереднім місяцем.

Середня ціна за квадратний фут за всіма типами нерухомості зросла на 1% у річному обчисленні, але знизилася на 7% у місячному вирахуванні за той же період.

Акції Emaar Properties PJSC (DFM:EMAR), одного з найбільших девелоперів нерухомості ОАЕ та будівельника таких знакових проектів, як Burj Khalifa та Dubai Mall, впали майже на 40% від початку конфлікту, оскільки інвестори переглядають прогнози для сектору нерухомості регіону.

