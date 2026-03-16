Bybit представляє AI Skills: торгівля криптовалютами за допомогою AI-асистентів

Bybit , друга у світі криптобіржа за обсягом торгівлі, оголосила про запуск AI Trading Skill — функції, що дає змогу виконувати криптовалютні угоди, отримувати ринкові дані та керувати активами за допомогою простих текстових запитів через будь-якого популярного AI-асистента, зокрема ChatGPT, OpenClaw, Claude, Gemini, Cursor і Windsurf.

Без встановлення, із підтримкою різних AI-платформ і 253 API-ендпоїнтами, нова функція відкриває наступний етап розвитку агентного трейдингу — коли AI розуміє намір користувача та виконує потрібні дії автоматично.

Ключові переваги

Миттєвий старт: не потрібні Node Package Manager (NPM), Command Line Interface (CLI), Software Development Kit (SDK) чи файли конфігурації — почати можна одразу.

Сумісність із AI-платформами: працює з більшістю популярних AI-асистентів і сервісів.

Автоматичні оновлення: Skill оновлюється разом із платформою Bybit, тож користувачі завжди мають доступ до найновіших функцій.

Повний доступ до ринку завдяки AI

За простим інтерфейсом із текстовими запитами стоїть повна торговельна екосистема Bybit. Завдяки шести модулям Bybit AI Skills дає змогу виконувати широкий спектр дій — від перевірки поточних цін до складних торгових операцій. 253 API-ендпоїнти дають можливість поєднувати команди, ставити додаткові запитання та керувати портфелем інтуїтивно — без використання традиційного торгового інтерфейсу.

Аналітика ринку: отримання цін у реальному часі, свічкових графіків, глибини книги ордерів і ставок фінансування. Спотова торгівля: ринкові купівлі та продажі, лімітні ордери та пакетні операції. Торгівля деривативами: торгівля з кредитним плечем, тейк-профіт і стоп-лос, умовні ордери. Earn: Гнучкі накопичення й Ончейн Earn. Акаунт і активи: перегляд інформації акаунта, депозити, виведення коштів і конвертація валют. Розширені можливості: ринкова аналітика та виконання угод у реальному часі через WebSocket-потоки, включно з маржинальним кредитуванням (наприклад: «Позичити 10 000 USDT»), торгівлею на різниці цін (наприклад: «Розмістити ордер на різницю цін») і RFQ-котируванням (наприклад: «Отримати оптову ціну на BTC-опціони»).

Bybit давно розвиває AI-інструменти для трейдингу. Попередні рішення, зокрема TradeGPT та інші AI-функції платформи, допомагали користувачам ухвалювати більш зважені інвестиційні рішення завдяки ринковій аналітиці та торговим стратегіям.

AI Trading Skill — це наймасштабніша AI-інтеграція на платформі Bybit на сьогодні. Вона об'єднує повний набір інструментів для торгівлі та управління цифровими активами в одному рішенні. Завдяки цьому складні ринкові операції стають простими діалогами, а Bybit задає новий стандарт інтелектуального трейдингу.

Безпека для торгівлі, яка керується AI

Хоча взаємодія виглядає так само просто, як розмова з AI-асистентом, Bybit інтегрувала багаторівневу систему захисту, щоб забезпечити безпеку активів користувачів на кожному етапі.

Нові користувачі спочатку працюють у тестовій мережі, де можуть протестувати AI-команди в симульованому середовищі перед переходом до реальних коштів.

Під час переходу до реальної торгівлі всі трансакції потребують чіткого підтвердження користувачем, що гарантує повний контроль над кожним ордером.

Skill забезпечує безпечне з'єднання між AI-асистентом і інфраструктурою Bybit через захищену API-автентифікацію. Це усуває потребу вручну налаштовувати складні ключі доступу або передавати конфіденційні дані під час підключення.

Кожна команда, яку генерує AI, перетворюється на точні API-запити та виконується лише після перевірки системами безпеки платформи.

Bybit поєднує простий діалоговий інтерфейс із багаторівневими механізмами захисту. Це робить трейдинг з AI інтуїтивним і безпечним, та дає користувачам змогу впевнено працювати з крипторинком завдяки інфраструктурі корпоративного рівня.

Дізнатися більше про Bybit AI Skills можна за посиланням.

Технічні деталі доступні на GitHub — Bybit AI Skills

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 80 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.