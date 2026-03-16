Bybit представляє AI Skills: торгівля криптовалютами за допомогою AI-асистентів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 березня 2026, 12:50

Bybit представляє AI Skills: торгівля криптовалютами за допомогою AI-асистентів

Bybit, друга у світі криптобіржа за обсягом торгівлі, оголосила про запуск AI Trading Skill — функції, що дає змогу виконувати криптовалютні угоди, отримувати ринкові дані та керувати активами за допомогою простих текстових запитів через будь-якого популярного AI-асистента, зокрема ChatGPT, OpenClaw, Claude, Gemini, Cursor і Windsurf.

Без встановлення, із підтримкою різних AI-платформ і 253 API-ендпоїнтами, нова функція відкриває наступний етап розвитку агентного трейдингу — коли AI розуміє намір користувача та виконує потрібні дії автоматично.

Ключові переваги

  • Миттєвий старт: не потрібні Node Package Manager (NPM), Command Line Interface (CLI), Software Development Kit (SDK) чи файли конфігурації — почати можна одразу.

  • Сумісність із AI-платформами: працює з більшістю популярних AI-асистентів і сервісів.

  • Автоматичні оновлення: Skill оновлюється разом із платформою Bybit, тож користувачі завжди мають доступ до найновіших функцій.

Повний доступ до ринку завдяки AI

За простим інтерфейсом із текстовими запитами стоїть повна торговельна екосистема Bybit. Завдяки шести модулям Bybit AI Skills дає змогу виконувати широкий спектр дій — від перевірки поточних цін до складних торгових операцій. 253 API-ендпоїнти дають можливість поєднувати команди, ставити додаткові запитання та керувати портфелем інтуїтивно — без використання традиційного торгового інтерфейсу.

  1. Аналітика ринку: отримання цін у реальному часі, свічкових графіків, глибини книги ордерів і ставок фінансування.

  2. Спотова торгівля: ринкові купівлі та продажі, лімітні ордери та пакетні операції.

  3. Торгівля деривативами: торгівля з кредитним плечем, тейк-профіт і стоп-лос, умовні ордери.

  4. Earn: Гнучкі накопичення й Ончейн Earn.

  5. Акаунт і активи: перегляд інформації акаунта, депозити, виведення коштів і конвертація валют.

  6. Розширені можливості: ринкова аналітика та виконання угод у реальному часі через WebSocket-потоки, включно з маржинальним кредитуванням (наприклад: «Позичити 10 000 USDT»), торгівлею на різниці цін (наприклад: «Розмістити ордер на різницю цін») і RFQ-котируванням (наприклад: «Отримати оптову ціну на BTC-опціони»).

Bybit давно розвиває AI-інструменти для трейдингу. Попередні рішення, зокрема TradeGPT та інші AI-функції платформи, допомагали користувачам ухвалювати більш зважені інвестиційні рішення завдяки ринковій аналітиці та торговим стратегіям.

AI Trading Skill — це наймасштабніша AI-інтеграція на платформі Bybit на сьогодні. Вона об'єднує повний набір інструментів для торгівлі та управління цифровими активами в одному рішенні. Завдяки цьому складні ринкові операції стають простими діалогами, а Bybit задає новий стандарт інтелектуального трейдингу.

Безпека для торгівлі, яка керується AI

Хоча взаємодія виглядає так само просто, як розмова з AI-асистентом, Bybit інтегрувала багаторівневу систему захисту, щоб забезпечити безпеку активів користувачів на кожному етапі.

Нові користувачі спочатку працюють у тестовій мережі, де можуть протестувати AI-команди в симульованому середовищі перед переходом до реальних коштів.

Під час переходу до реальної торгівлі всі трансакції потребують чіткого підтвердження користувачем, що гарантує повний контроль над кожним ордером.

Skill забезпечує безпечне з'єднання між AI-асистентом і інфраструктурою Bybit через захищену API-автентифікацію. Це усуває потребу вручну налаштовувати складні ключі доступу або передавати конфіденційні дані під час підключення.

Кожна команда, яку генерує AI, перетворюється на точні API-запити та виконується лише після перевірки системами безпеки платформи.

Bybit поєднує простий діалоговий інтерфейс із багаторівневими механізмами захисту. Це робить трейдинг з AI інтуїтивним і безпечним, та дає користувачам змогу впевнено працювати з крипторинком завдяки інфраструктурі корпоративного рівня.

Дізнатися більше про Bybit AI Skills можна за посиланням.
Технічні деталі доступні на GitHub — Bybit AI Skills

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 80 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами