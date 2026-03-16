Курс валют на понеділок: долар в банках подешевшав на 10 копійок, євро на 25 копійок

У понеділок, 16 березня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 25 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 4 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,90−44,43 грн. Євро купують за 50,40 грн, а продають за 51,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,32−44,47, євро — 51,09−51,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,05−44,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,34−50,38 грн/євро.

